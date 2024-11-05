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Posted 5 ноября, 10:22

Published 5 ноября, 10:22

Modified 5 ноября, 10:24

Updated 5 ноября, 10:24

Улица Ленина в Новый год

В Новосибирске улицу Ленина возьмут под охрану за 2,2 миллиона рублей

5 ноября 2024, 10:22
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Улица Ленина в Новый год
В Новосибирске на период празднования Нового года установят круглосуточную охрану на пешеходной улице Ленина, и это обойдется муниципалитету в 2,2 миллиона рублей, следует из документа на портале Госзакупок.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городская дирекция творческих программ» объявило тендер, в результате которого победителем стало ООО ЧОО «Симург». Согласно документации, контракт на охрану заключён за сумму 2 197 478 рублей, как указано на портале Госзакупок.

С 10 ноября 2024 года и до 10 февраля 2025 года охранники будут дежурить на участке от площади Ленина до улицы Советской. В этот период улица станет зоной исключительно для пешеходов и праздничных мероприятий, после чего снова откроется для автомобильного движения.

Охранное предприятие обязано обеспечить оперативный выезд мобильной группы для усиления контроля, а также берёт на себя имущественную ответственность за сохранность новогодних конструкций. Среди ценных объектов, требующих охраны, — 20 монохромных шаров, световой потолок под названием «Афина», арка «Входная группа», 20 искусственных ёлок, 50 светодиодных изделий и семь светящихся деревьев.

Отметим, что в прошлом году охрана обошлась муниципалитету почти на миллион рублей дешевле — в 1,54 миллиона рублей.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Госзакупки#Новый год#Охрана#Улица Ленина#Тендер
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