В Новосибирске улицу Ленина возьмут под охрану за 2,2 миллиона рублей

С 10 ноября 2024 года и до 10 февраля 2025 года охранники будут дежурить на участке от площади Ленина до улицы Советской. В этот период улица станет зоной исключительно для пешеходов и праздничных мероприятий, после чего снова откроется для автомобильного движения.