В Новосибирске яйца оказались самыми дорогими в Сибири

Posted 5 ноября, 01:45
Published 5 ноября, 01:45
Modified 5 ноября, 01:47
Updated 5 ноября, 01:47
Яичница стала самой дорогой в столице Сибири. Главный ингредиент данного блюда дешевле в других регионах, чем в Новосибирске.
Десяток яиц здесь стоит 117 рублей — это средняя цена и она самая высокая из всех в СФО. В Барнауле их стоимость составляет 93 рубля. При этом часть других продуктов в Новосибирске сохраняют относительно стабильную цену, например сливочное масло.
В другом регионе школьники массово отравились, поев блины. Их готовили из новосибирских яиц. После скандала и проверок выяснилось, что с ними все в порядке, но проблемы оказались совершенно в другом.