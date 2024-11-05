В Новосибирске яйца оказались самыми дорогими в Сибири

Десяток яиц здесь стоит 117 рублей — это средняя цена и она самая высокая из всех в СФО. В Барнауле их стоимость составляет 93 рубля. При этом часть других продуктов в Новосибирске сохраняют относительно стабильную цену, например сливочное масло.