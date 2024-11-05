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Posted 5 ноября, 01:45

Published 5 ноября, 01:45

Modified 5 ноября, 01:47

Updated 5 ноября, 01:47

Где яйца дороже

В Новосибирске яйца оказались самыми дорогими в Сибири

5 ноября 2024, 01:45
Фото: Изображение Midjourney. Где яйца дороже
В Новосибирской области яйца стали самыми «золотыми» в СФО, о чем информирует Томскстат.

Яичница стала самой дорогой в столице Сибири. Главный ингредиент данного блюда дешевле в других регионах, чем в Новосибирске.

Десяток яиц здесь стоит 117 рублей — это средняя цена и она самая высокая из всех в СФО. В Барнауле их стоимость составляет 93 рубля. При этом часть других продуктов в Новосибирске сохраняют относительно стабильную цену, например сливочное масло.

В другом регионе школьники массово отравились, поев блины. Их готовили из новосибирских яиц. После скандала и проверок выяснилось, что с ними все в порядке, но проблемы оказались совершенно в другом.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Сибирь#Еда#Цена#Яйца
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