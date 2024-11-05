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Posted 5 ноября, 09:29

Published 5 ноября, 09:29

Modified 5 ноября, 09:31

Updated 5 ноября, 09:31

Парки благоустраивают в регионе

В Новосибирской области благоустроили более 280 объектов в 2024 году

5 ноября 2024, 09:29
Фото: 1MI. Парки благоустраивают в регионе
В шестидесяти населенных пунктах Новосибирской области создали современные общественные пространства: сделать это удалось за пять лет, благодаря национальным проектам, сообщили в правительстве.

За год в регионе благоустроили 289 объектов в разных населенных пунктах. Участниками федерального проекта по благоустройству стали 107 городов и поселков области. Об этом доложил губернатору Андрею Травникову врио министра ЖКХ и энергетики Евгений Назаров.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было обустроено 56 общественных мест и 58 дворов, а в рамках проекта «Территория детства» — 55 объектов. Кроме того, 101 объект был обновлен по указанию депутатов регионального законодательного собрания. Еще 14 проектов в городах Новосибирск, Бердск, Искитим и Барабинск были завершены по поручению губернатора. Пять объектов стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в небольших городах и исторических поселениях.

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Работы на объекте парка «Победы» в Куйбышеве уже практически завершены, а работы по парку культуры в Карасуке будут завершены в следующем 2025 году. Окончание работ по благоустройству набережной в городе Болотное запланировано на следующий год. В том же году планируется улучшить 50 общественных мест и 60 дворовых территорий, а также центральные площади в Барабинске, Купино и Тогучине. По словам губернатора, несмотря на то, что все парки в регионе выглядят ухоженно, нужно обратить особое внимание на содержание зон отдыха.

«В ходе своих поездок вижу, что ни в одном районном центре не осталось забытых неухоженных парков: все восстановлены, реконструированы. На бывших пустырях организованы новые зоны отдыха. Но если не поменять подходы к содержанию этих пространств, то в ближайшее время можно вернуться к тому состоянию, в котором находились пять-шесть лет назад. Вызывают обиду вытоптанные газоны, просаженная плитка на недавно ещё новых объектах, завядшие деревья», — сказал Андрей Травников, отметив, что такие большие объемы работ по благоустройству и содержанию парков ранее не осуществлялись в регионе, поэтому придется учиться новым методам.

За последние пять лет в Новосибирской области в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» было улучшено состояние 360 общественных мест в 65 населенных пунктах, а также более 1,2 тысячи дворовых территорий. В программе федерального благоустройства приняли участие 107 населенных пунктов и поселков области.

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