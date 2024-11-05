В Новосибирской области благоустроили более 280 объектов в 2024 году

Работы на объекте парка «Победы» в Куйбышеве уже практически завершены, а работы по парку культуры в Карасуке будут завершены в следующем 2025 году. Окончание работ по благоустройству набережной в городе Болотное запланировано на следующий год. В том же году планируется улучшить 50 общественных мест и 60 дворовых территорий, а также центральные площади в Барабинске, Купино и Тогучине. По словам губернатора, несмотря на то, что все парки в регионе выглядят ухоженно, нужно обратить особое внимание на содержание зон отдыха.