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Posted 5 ноября, 08:23

Published 5 ноября, 08:23

Modified 5 ноября, 08:25

Updated 5 ноября, 08:25

Есть погибший

В Новосибирской области пассажиры легковушки разбились в ДТП с трактором

5 ноября 2024, 08:23
Фото: ГАИ. Есть погибший
В Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором разбились люди, подробности дали в ГАИ.

Все произошло утром 5 ноября. Мужчина ехал за рулем Nissan по Маслянинскому району. В один момент легковушка врезалась в трактор: он ехал попутно и поворачивал налево.

После удара погиб мужчина-пассажир, другие пассажиры легковушки — две женщины и водитель пострадали. Характер их ран не уточняется. Тракторист не получил травмы.

На месте аварии дежурили сотрудники ГАИ и следователи. Обстоятельства выясняются. Днем ранее в ДТП попала машина полиции. Обошлось без пострадавших.

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