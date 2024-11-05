В Новосибирской области пассажиры легковушки разбились в ДТП с трактором

Posted 5 ноября, 08:23
Published 5 ноября, 08:23
Modified 5 ноября, 08:25
Updated 5 ноября, 08:25
Все произошло утром 5 ноября. Мужчина ехал за рулем Nissan по Маслянинскому району. В один момент легковушка врезалась в трактор: он ехал попутно и поворачивал налево.
После удара погиб мужчина-пассажир, другие пассажиры легковушки — две женщины и водитель пострадали. Характер их ран не уточняется. Тракторист не получил травмы.
На месте аварии дежурили сотрудники ГАИ и следователи. Обстоятельства выясняются. Днем ранее в ДТП попала машина полиции. Обошлось без пострадавших.