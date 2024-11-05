В Новосибирске режим повышенной готовности ввели на станции «Спортивная»

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса пояснили, что в условиях введенного режима требуется завершить важные работы на инженерных системах и конструкциях платформенных дверей. В настоящее время власти готовятся заключить контракт с единственным исполнителем для скорейшего выполнения этих задач, что позволит предотвратить возможные угрозы для пассажиров и сохранить оборудование станции в целостности.