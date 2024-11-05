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Posted 5 ноября, 11:36

Published 5 ноября, 11:36

Modified 5 ноября, 12:08

Updated 5 ноября, 12:08

Станция «Спортивная»

В Новосибирске режим повышенной готовности ввели на станции «Спортивная»

5 ноября 2024, 11:36
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Станция «Спортивная»
Мэрия Новосибирска объявила о введении режима повышенной готовности на строящейся станции метро «Спортивная». Это решение было принято городской Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с целью усиления контроля за безопасностью на объекта.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса пояснили, что в условиях введенного режима требуется завершить важные работы на инженерных системах и конструкциях платформенных дверей. В настоящее время власти готовятся заключить контракт с единственным исполнителем для скорейшего выполнения этих задач, что позволит предотвратить возможные угрозы для пассажиров и сохранить оборудование станции в целостности.

«Мы ведемм подготовку к заключению контракта с единственным исполнителем для того, чтобы работы именно в части обеспечения безопасности движения поездов были выполнены уже в ближайшее время. Основной комплекс работ по завершению строительства станции будет выполняться в следующем году — после того, как сметная документация получит положительное заключение в Главгосэкспертизе», — приводият слова начальника департамента Иосифа Кодалаева «Новосибирские новости».

Все работы по станции планируют завершить в 2025 году, после получения положительного заключения Главгосэкспертизы на сметную документацию.

Ситуация на станции «Спортивная» осложнилась после того, как в августе 2024 года мэрия расторгла контракт с прежним подрядчиком, ООО «СпецТрансСтрой», из-за значительного отставания от графика и срыва сроков сдачи объекта. Подрядчик подал иск, требуя выплату за невыполненные работы на сумму свыше 860 млн рублей, однако суд отказал компании в наложении обеспечительных мер на объект и разрешил мэрии продолжить строительство с другим исполнителем.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Станция "Спортивная"#Станция метро#Режим повышенной готовности
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