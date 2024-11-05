В правительстве Новосибирской области новый врио министра здравоохранения: кто это

Posted 5 ноября, 04:08
Published 5 ноября, 04:08
Modified 5 ноября, 04:10
Updated 5 ноября, 04:10
Временно выполнять обязанности министра здравоохранения стал Ростислав Заблоцкий. Его назначил губернатор Андрей Травников.
О Заблоцком известно следующее: ему 51 год, он травматолог, 17 лет возглавлял больницу для детей. В этом медицинском учреждении он работал со студенческих времен. Теперь главный врач сменил сферу деятельности.
Также назначен и новый заместитель Андрея Травникова. Им стал Олег Клемешов, ранее работающий в мэрии вице-мэром.