atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 04:08

Published 5 ноября, 04:08

Modified 5 ноября, 04:10

Updated 5 ноября, 04:10

Раскрыто имя

В правительстве Новосибирской области новый врио министра здравоохранения: кто это

5 ноября 2024, 04:08
Фото: atas.info. Раскрыто имя

Названо имя врио министра здравоохранения Новосибирской области

В Новосибирской области возглавили Минздрав: в правительстве назвали его имя.

Временно выполнять обязанности министра здравоохранения стал Ростислав Заблоцкий. Его назначил губернатор Андрей Травников.

О Заблоцком известно следующее: ему 51 год, он травматолог, 17 лет возглавлял больницу для детей. В этом медицинском учреждении он работал со студенческих времен. Теперь главный врач сменил сферу деятельности.

Также назначен и новый заместитель Андрея Травникова. Им стал Олег Клемешов, ранее работающий в мэрии вице-мэром.

Олег Клемешов ушел из мэрии — чем он запомнился жителям Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто станет новым главой Минздрава Новосибирской области — названо имя кандидатаСергей Семка официально ушел с поста замгубернатора Новосибирской областиЗамгубернатора Новосибирской области покинет свой пост — правда или фейк
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Минздрав#Губернатор#Назначение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика