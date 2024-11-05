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Posted 5 ноября, 03:41

Published 5 ноября, 03:41

Modified 5 ноября, 03:43

Updated 5 ноября, 03:43

Они приступили к своим обязанностям

В правительстве Новосибирской области сделали новые кадровые назначения

5 ноября 2024, 03:41
Фото: atas.info. Они приступили к своим обязанностям
В областном правительстве реализовали кадровые назначения, о которые сообщили в официальном Telegram-канале.

Губернатор Андрей Травников представил своего нового заместителя и врио министра здравоохранения. Вице-губернатором стал Олег Клемешов. Он ушел из мэрии, где не один год проработал вице-мэром.

Временно исполнять обязанности министра здравоохранения будет Ростислав Заболоцкий. Он много лет трудился главным врачом больницы для детей.

Руководителем министерства был Константин Хальзов, пока не стал заместителем главы региона. Позже его обязанности исполняла Елена Аксенова.

Губернатор Новосибирской области реализовал неожиданные кадровые решения
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Назначение
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