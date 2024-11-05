В правительстве Новосибирской области сделали новые кадровые назначения

Posted 5 ноября, 03:41
Published 5 ноября, 03:41
Modified 5 ноября, 03:43
Updated 5 ноября, 03:43
Губернатор Андрей Травников представил своего нового заместителя и врио министра здравоохранения. Вице-губернатором стал Олег Клемешов. Он ушел из мэрии, где не один год проработал вице-мэром.
Временно исполнять обязанности министра здравоохранения будет Ростислав Заболоцкий. Он много лет трудился главным врачом больницы для детей.
Руководителем министерства был Константин Хальзов, пока не стал заместителем главы региона. Позже его обязанности исполняла Елена Аксенова.