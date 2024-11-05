Вирусолог считает, что инфекция у россиян в Турции может быть вирусом Коксаки Б

Posted 5 ноября, 09:36
Published 5 ноября, 09:36
Modified 5 ноября, 09:38
Updated 5 ноября, 09:38
Профессор Анатолий Альтшейн, инфекционист и вирусолог, в беседе с «Ридусом» прокомментировал ситуацию в Турции, где на одном из популярных курортов была зафиксирована вспышка неизвестного вируса. За медицинской помощью якобы обратились уже десятки туристов, которым поставили диагноз «острая инфекция, неуточненная».
Собеседник издания сразу опроверг одну из самых популярных в социальных сетях версий о том, что туристы заболели новым штаммом коронавируса. Он пояснил, что и в России, и в Турции есть отличные тесты на выявление данного заболевания, и они в подобных случаях сразу же проводятся. Вирусолог добавил, что, если бы это был COVID-19, то именно этот диагноз и ставили бы турецкие медики.
Альтштейн считает, что туристы могли заразиться энтеровирусом. По картине заболевания он очень похож на вирус Коксаки. Эксперт пояснил, что данный вирус способен вызывать разнообразные заболевания, особенно Коксаки Б. Он добавил, что одной из его особенностей является вирулентность, то есть способность вызывать различные по симптоматике заболевания.