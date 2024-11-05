Вирусолог считает, что инфекция у россиян в Турции может быть вирусом Коксаки Б

Собеседник издания сразу опроверг одну из самых популярных в социальных сетях версий о том, что туристы заболели новым штаммом коронавируса. Он пояснил, что и в России, и в Турции есть отличные тесты на выявление данного заболевания, и они в подобных случаях сразу же проводятся. Вирусолог добавил, что, если бы это был COVID-19, то именно этот диагноз и ставили бы турецкие медики.