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Posted 5 ноября, 09:28

Published 5 ноября, 09:28

Modified 5 ноября, 09:30

Updated 5 ноября, 09:30

Ленивые вареники с творогом — рецепт как из детства

Вкус — как в детстве, а лепится за 5 минут: ленивые вареники с творогом

5 ноября 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney. Ленивые вареники с творогом — рецепт как из детства
Этот рецепт позволит хозяйкам накормить свою семью за считанные минуты. Все дело в придуманном способе, избавляющем от долгого процесса лепки вареников.

Чтобы порадовать домочадцев вкусным полдником, достаточно нехитрых ингредиентов, которые есть практически в каждом холодильнике. В основе данного блюда одна основа и множество разных вкусов, благодаря всевозможным добавкам! А главное, не нужно ничего лепить!

Какой выбрать творог

Для рецепта ленивых вареников нужно брать творог с жирностью 5-9%. Масса не должна содержать сыворотку, а быть упругой и пластичной, советуют эксперты Роскачества.

С чем подают вареники

Это блюдо можно готовить хоть каждый день и оно вряд ли надоест, если менять начинки. Для сладкого варианта подходят джем, варенье, сгущенка, сметана, сливочное масло. Для овощных — тушеные картошка, капуста, запеченная тыква или морковь, зажарка из овощей, сыр, брынза.

Ленивые вареники их муки и творогаЛенивые вареники их муки и творога
Ленивые вареники их муки и творога. Фото: Изображение Midjourney

Рецепт ленивых вареников с творогом и добавками

Ингредиенты:

  • 1 пачка творога 5–9% жирности (200 гр),
  • 1 яйцо
  • 2 столовые ложки сахара
  • 60 г муки
  • щепотка соли

Приготовление:

Разотрите творог с солью и сахаром, добавьте в массу яйцо и муку, тщательно перемешайте. Выложите тесто на стол, присыпанный мукой, и раскатайте его в тонкую колбаску. Нарежьте получившийся шпагат маленькими кусочками, не больше 2-3 см в диаметре. Их можно оставить как есть или сформировать в шарики.

В большой кастрюле вскипятите воду с добавлением соли. Закладывайте вареники небольшими порциями, примерно по 10 штук. После всплытия по поверхность дайте им повариться еще одну минуту и доставайте шумовкой.

Готовые вареники можно подавать с вареньем, молочными продуктами и фруктами. Приятного аппетита!

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#Эмилия Шпилева#Еда#Рецепт#Все материалы авторов#КЦ#Быстрые рецепты#Простые рецепты#Вареники
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