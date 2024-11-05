Вкус — как в детстве, а лепится за 5 минут: ленивые вареники с творогом

Разотрите творог с солью и сахаром, добавьте в массу яйцо и муку, тщательно перемешайте. Выложите тесто на стол, присыпанный мукой, и раскатайте его в тонкую колбаску. Нарежьте получившийся шпагат маленькими кусочками, не больше 2-3 см в диаметре. Их можно оставить как есть или сформировать в шарики.