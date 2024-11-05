Вкус — как в детстве, а лепится за 5 минут: ленивые вареники с творогом

Posted 5 ноября, 09:28
Published 5 ноября, 09:28
Modified 5 ноября, 09:30
Updated 5 ноября, 09:30
Чтобы порадовать домочадцев вкусным полдником, достаточно нехитрых ингредиентов, которые есть практически в каждом холодильнике. В основе данного блюда одна основа и множество разных вкусов, благодаря всевозможным добавкам! А главное, не нужно ничего лепить!
Для рецепта ленивых вареников нужно брать творог с жирностью 5-9%. Масса не должна содержать сыворотку, а быть упругой и пластичной, советуют эксперты Роскачества.
Это блюдо можно готовить хоть каждый день и оно вряд ли надоест, если менять начинки. Для сладкого варианта подходят джем, варенье, сгущенка, сметана, сливочное масло. Для овощных — тушеные картошка, капуста, запеченная тыква или морковь, зажарка из овощей, сыр, брынза.
Разотрите творог с солью и сахаром, добавьте в массу яйцо и муку, тщательно перемешайте. Выложите тесто на стол, присыпанный мукой, и раскатайте его в тонкую колбаску. Нарежьте получившийся шпагат маленькими кусочками, не больше 2-3 см в диаметре. Их можно оставить как есть или сформировать в шарики.
В большой кастрюле вскипятите воду с добавлением соли. Закладывайте вареники небольшими порциями, примерно по 10 штук. После всплытия по поверхность дайте им повариться еще одну минуту и доставайте шумовкой.
Готовые вареники можно подавать с вареньем, молочными продуктами и фруктами. Приятного аппетита!
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