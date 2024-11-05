Запрет на доступ в соцсети для детей — правда или фейк

В письме предлагается запретить детям до 14 лет доступ ко всем социальным сетям. Здесь неокрепшая психика школьника может легко найти запрещенный контент. Для несовершеннолетних в соцсетях без труда можно сидеть в деструктивных группах, на сайтах террористов. Регистрацию на платформах хотят сделать только с паспортом, передают «Известия».