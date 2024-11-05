Запрет на доступ в соцсети для детей — правда или фейк

Posted 5 ноября, 08:05
Published 5 ноября, 08:05
Modified 5 ноября, 08:07
Updated 5 ноября, 08:07
Инициативу выдвинул Рахман Янсуков, президент ассоциации бизнесменов «АВАНТИ». Он написал письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, а также председателю Госдумы Вячеслава Володину.
В письме предлагается запретить детям до 14 лет доступ ко всем социальным сетям. Здесь неокрепшая психика школьника может легко найти запрещенный контент. Для несовершеннолетних в соцсетях без труда можно сидеть в деструктивных группах, на сайтах террористов. Регистрацию на платформах хотят сделать только с паспортом, передают «Известия».
Сейчас запрета нет, как и законопроекта. если же предложение будет одобрено депутатами госдумы, то закон начнет действовать.
В прошлом году активно в России задерживали подростков, которые принадлежали к «ЧВК Редан». Данная субкультура выступает против мигрантов, околофутбольных фанатов и скинхедов. Неоднократно их сходки и драки проходили в Новосибирске, после чего школьников задерживали.