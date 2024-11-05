atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 08:05

Published 5 ноября, 08:05

Modified 5 ноября, 08:07

Updated 5 ноября, 08:07

Детям нельзя сидеть в соцсетях

Запрет на доступ в соцсети для детей — правда или фейк

5 ноября 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney. Детям нельзя сидеть в соцсетях

Жителей Новосибирска предупредили о возможном закрытии соцсетей от детей

В России дети могут перестать пользоваться соцсетями из-за нового предложения, которое направили на рассмотрение государственным чиновникам.

Инициативу выдвинул Рахман Янсуков, президент ассоциации бизнесменов «АВАНТИ». Он написал письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, а также председателю Госдумы Вячеслава Володину.

В письме предлагается запретить детям до 14 лет доступ ко всем социальным сетям. Здесь неокрепшая психика школьника может легко найти запрещенный контент. Для несовершеннолетних в соцсетях без труда можно сидеть в деструктивных группах, на сайтах террористов. Регистрацию на платформах хотят сделать только с паспортом, передают «Известия».

Сейчас запрета нет, как и законопроекта. если же предложение будет одобрено депутатами госдумы, то закон начнет действовать.

В прошлом году активно в России задерживали подростков, которые принадлежали к «ЧВК Редан». Данная субкультура выступает против мигрантов, околофутбольных фанатов и скинхедов. Неоднократно их сходки и драки проходили в Новосибирске, после чего школьников задерживали.

Проез грузовиков и парковку запретили в Новосибирске — что случилось
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирцам запретили ходить в лес — возможны взрывы боеприпасовЖесткий запрет на продажу алкоголя в России: введут ли такой в Новосибирской областиЛапшу быстрого приготовления из Новосибирской области запретили в Беларуси
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школьники#Россия#Соцсети#Редан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика