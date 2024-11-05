Женщину будут судить за ДТП со сбитым подростком-мотоциклистом под Новосибирском

Posted 5 ноября, 09:27
Published 5 ноября, 09:27
Modified 5 ноября, 09:29
Updated 5 ноября, 09:29
Все случилось в мае 2024 года в Тогучине. В центре города ехала 33-летняя женщина на автомобиле Toyota Vista. Нарушив ПДД на перекрестке, она не заметила подростка на мотоцикле и сбила его.
Мальчик, которому 16 лет, сильно пострадал. По информации читателей Atas.info у, него были проблемы с ногой. Он проходил долгую реабилитацию.
Водительницу обвинили в нарушении правил дорожного движения, из-за которого был причинен тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего. Свою вину сибирячка признала. Ее дело направили в суд. Утром 5 ноября разбились пассажиры в легковушки после столкновения с трактором.