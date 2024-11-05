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Posted 5 ноября, 09:27

Published 5 ноября, 09:27

Modified 5 ноября, 09:29

Updated 5 ноября, 09:29

Женщина пойдет под суд

Женщину будут судить за ДТП со сбитым подростком-мотоциклистом под Новосибирском

5 ноября 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney. Женщина пойдет под суд
В Новосибирской области женщина предстанет на скамье подсудимых за ДТП с мотоциклистом, подробности дали в СКР.

Все случилось в мае 2024 года в Тогучине. В центре города ехала 33-летняя женщина на автомобиле Toyota Vista. Нарушив ПДД на перекрестке, она не заметила подростка на мотоцикле и сбила его.

Мальчик, которому 16 лет, сильно пострадал. По информации читателей Atas.info у, него были проблемы с ногой. Он проходил долгую реабилитацию.

Водительницу обвинили в нарушении правил дорожного движения, из-за которого был причинен тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего. Свою вину сибирячка признала. Ее дело направили в суд. Утром 5 ноября разбились пассажиры в легковушки после столкновения с трактором.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Суд#Пострадавшие#Тогучин
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