Житель Новосибирска построил себе личный маяк — зачем ему это нужно

Тем временем, коллеги и знакомые, знавшие об увлечении Вадима, продолжали дарить ему тематические картинки и сувениры. И два года назад он понял — нужно строить самому. Прообразом послужил американский маяк Пойнт-Робинсон, расположенный на самой восточной точке острова Мори в штата Вашингтон. Он построен в 1887 года и словно является частью дома смотрителя. Теперь и Вадим может прямо из дома подняться по винтовой лестнице на самый верх и вглядываться в водную гладь Обского моря.