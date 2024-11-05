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Posted 5 ноября, 10:07

Published 5 ноября, 10:07

Modified 5 ноября, 10:19

Updated 5 ноября, 10:19

На строительство ушло два года и три миллиона рублей

Житель Новосибирска построил себе личный маяк — зачем ему это нужно

5 ноября 2024, 10:07
Фото: Артем Шершнев. atas.info. На строительство ушло два года и три миллиона рублей

Житель Новосибирска построил себе личный маяк

Бело-красная башня появилась недалеко от берега водохранилища, но навигационную роль она не выполняет. Журналист Atas.Info своими глазами увидел необычное строение и поговорил с его создателем.

Житель Новосибирска Вадим Бражник работает бизнес-консультантом, но с улыбкой говорит, что больше нравится, когда его называют смотрителем маяка. Это осенью закончены основные работы по возведению башни, а на днях Вадим зажег фонарь наверху.

Маяк пристроен к дому на территории одного из СНТ в пригороде, на берегу Обского моря. Дом Вадим начал проектировать еще в 1996 году, тогда же у него появились мысли о жизни на маяке. В итоге здание выросло вполне в привычных очертаниях, а вот мечта о собственной башне с горящим наверху огнем из головы не выходила.

«В итоге я маяками стал просто болеть. Собирал книжки, изучал сайты, искал информацию везде, где только можно было. Хотел купить или взять в аренду. Они, как правило, все министерства морского флота военного, и нигде ничего нельзя было сделать», — рассказывает Бражник.

Тем временем, коллеги и знакомые, знавшие об увлечении Вадима, продолжали дарить ему тематические картинки и сувениры. И два года назад он понял — нужно строить самому. Прообразом послужил американский маяк Пойнт-Робинсон, расположенный на самой восточной точке острова Мори в штата Вашингтон. Он построен в 1887 года и словно является частью дома смотрителя. Теперь и Вадим может прямо из дома подняться по винтовой лестнице на самый верх и вглядываться в водную гладь Обского моря.

«Я уж всяко разбирался в себе, ну с чего вдруг? Вплоть до Фрейда, что-то мне не хватает что-ли? — смеется Вадим Бражник. — А потом оказался в круизе по Средиземному мору, где мы несколько дней плыли, не видя вообще берегов. Одна вода, и это такая тоска. И получается, что маяк — это первое, что человек с моря видит. И берега, когда ты идешь, видишь маяк, значит, там море будет. Мне кажется, это воплощение надежды. Это объяснение. А почему нравится — не знаю».

Возводил конструкцию Вадим, конечно, не своими руками — это серьезное сооружение, работали профессионалы. Но все этапы стройки контролировал лично. Пришлось потратить три миллиона рублей собственных сбережений, хотя изначально планировал уложиться в 600 тысяч. На этом траты не закончены — нужно сделать внутреннюю отделку и много еще чего по мелочи.

Но уже сегодня даже соседи, на вопрос, в каком районе они живут, с гордостью отвечают: «на Маяке».

Ранее мы рассказывали о сотруднике одного из научных институтов Академгородка, который уже много лет подряд зимой возводит на берегу водохранилища огромную снежную башню.

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