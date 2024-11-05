Жители Новосибирска объяснили, почему никогда не пойдут на концерт Кинчева

Posted 5 ноября, 05:25
Published 5 ноября, 05:25
Modified 5 ноября, 05:27
Updated 5 ноября, 05:27
Концерт «Алисы» планировался на 10 ноября. Однако его перенесли на следующий год. Солист группы Константин Кинчев не стал таить причины отмены. Оказывается, группу перестали слушать фанаты. В Новосибирске было продано 350 билетов, в Перми 300, а в Екатеринбурге 500. Тогда музыканты решили, что ситуация стабилизируется весной следующего года.
Все бы ничего, но сказал Кинчев это в грубой форме. Слушатели не смогли сдержать эмоций. Новосибирцы назвали причины, по которым они никогда не пойдут на выступление группы. Среди них есть те, кому перестали нравиться их песни, а также некоторым противен образ самого Кинчева. Кто-то из сибиряков отметил, что не пошел бы на их выступление и бесплатно.
«Цены обычные. Просто мало желающих на Кинчева идти. Думаю что он просто многим неприятен как человек»;
«Совсем о себе не напоминают, вот и концертную массу не набрали»;
«Бесплатно бы не пошла на концерт этой пенсии»;
«Значит не актуально больше его творчество в широких массах»;
«Да уже неинтересны как раньше видимо»;
«Зажрались старички, просто не ходить на их концерты и по деревням поедут»;
«Если я это не слушаю то и за 100р не пойду))»;
«Пусть жанр свой меняет или на пенсию уже, кому эта алиса нужна? Мир меняется и люди тоже, как-то так».