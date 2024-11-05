Жители Новосибирска объяснили, почему никогда не пойдут на концерт Кинчева

Все бы ничего, но сказал Кинчев это в грубой форме. Слушатели не смогли сдержать эмоций. Новосибирцы назвали причины, по которым они никогда не пойдут на выступление группы. Среди них есть те, кому перестали нравиться их песни, а также некоторым противен образ самого Кинчева. Кто-то из сибиряков отметил, что не пошел бы на их выступление и бесплатно.