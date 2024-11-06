9 умных способов применения влажных салфеток для уборки дома

Если для генеральной уборки дома лучше всего подходят чистящий спрей и салфетка из микрофибры, то для грязной работы или наведения экспресс-чистоты лучшим вариантом станут именно влажные салфетки. Они как никто лучше всех справляются с неожиданными пятнами, а их основное преимущество — использовать и выкинуть.