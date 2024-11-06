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Posted 6 ноября, 17:25

Published 6 ноября, 17:25

Modified 6 ноября, 17:25

Updated 6 ноября, 17:25

9 способов использовать влажные салфетки для уборки дома

9 умных способов применения влажных салфеток для уборки дома

6 ноября 2024, 17:25
Фото: 1MI. 9 способов использовать влажные салфетки для уборки дома
Влажные салфетки универсальны, удобны и удивительно эффективны для решения различных бытовых задач, а не только для вытирания грязных рук. Это невоспетые герои домашнего хозяйства, которые помогают быстро навести порядок и справиться с трудновыводимыми пятнами.

Если для генеральной уборки дома лучше всего подходят чистящий спрей и салфетка из микрофибры, то для грязной работы или наведения экспресс-чистоты лучшим вариантом станут именно влажные салфетки. Они как никто лучше всех справляются с неожиданными пятнами, а их основное преимущество — использовать и выкинуть.

В настоящее время существует множество салфеток для уборки дома, которые идеально подходят для очистки и уничтожения опасных микробов. Эти помогаторы более эффективны и просты, нежели другие средства. Например, использование грязной тряпки может привести к распространению бактерий на незагрязнённую поверхность. Салфетки же помогают решить эту проблему, удаляя микробы всего за несколько движений.

Домохозяйка и блогер канала «Домоводство Рецепты» рассказала, как она сама делает из детских салфеток дезинфицирующее средство:

«Покупаю самые дешевые салфетки, главное чтобы был клапан. Беру нашатырный спирт и наливаю в упаковку 50 мл — этого хватает на большую пачку, и даю им сутки настояться. Теперь такая салфетка уберет любую грязь!»

9 идей для уборки дома влажными салфетками

1. Удаление пятен на одежде, ковре или обивке

Влажные салфетки приходят на помощь, когда что-то проливается на одежду, ковёр или обивку. Вместо того чтобы паниковать, быстро возьмите влажную салфетку и аккуратно промокните ею пятно. Впитывающая способность ткани помогает удалить грязь, не повредив ткань.

Влажные салфетки для уборкиВлажные салфетки для уборки
Влажные салфетки для уборки. Фото: Изображение Midjourney


2. Быстрая уборка комнаты

Чтобы быстро навести порядок в гостиной или спальне, держите под рукой упаковку влажных салфеток. Они идеально подходят для протирания журнальных столиков, пультов от телевизора, подоконников и других поверхностей, на которых скапливается пыль и проливаются жидкости. Всего несколькими движениями вы сможете поддерживать свежесть и уют в любой комнате.

3. Удаление пятен грязи с обуви

Грязная обувь не устоит перед натиском влажных салфеток. После дня, проведённого на улице, используйте влажную салфетку, чтобы почистить ботинки. Этот простой способ поможет сохранить обувку в хорошем состоянии и не допустить попадания грязи в дом.


4. Мойка унитаза

Чистка и дезинфекция унитаза — не самая приятная часть домашних обязанностей. Однако, антибактериальные влажные салфетки значительно упрощают уборку. Достаточно протереть все поверхности и ободок антибактериальной тканью и выкинуть ее в мусорное ведро.

Совет!

Не выкидывайте влажные салфетки в унитаз! Они созданы из нетканого материала, поэтому не способны разлагаться как туалетная бумага, в связи с чем часто становятся причиной засоров в канализационных трубах.

5. Устранение жирных отпечатков пальцев

Пятна от отпечатков пальцев на стеклянных поверхностях и бытовой технике из нержавеющей стали, например холодильнике, распространённая проблема. К счастью, влажные салфетки отлично справляются с жиром и грязью. Используйте ее на кухне для быстрой уборки после приготовления пищи или работы с жирными продуктами.

Уборка влажными салфеткамиУборка влажными салфетками
Уборка влажными салфетками. Фото: 1MI


6. Удаление грязи в труднодоступны местах

Гибкая текстура влажных салфеток позволяет с лёгкостью проникать в труднодоступные места и щели. Используйте их для очистки пространства между клавишами клавиатуры, вокруг дверных ручек и других мест, до которых трудно добраться с обычной тряпки или губки.


7. От пыли в автомобиле

Еще одно место, где нужна всегда понадобиться пачка салфеток — автомобиль. Со временем в салоне скапливается пыль и грязь, но влажные салфетки — удобное средство для поддержания чистоты. Используйте их для протирания сидений, приборной панели и дверных ручек, чтобы салон был чистым и опрятным.


8. От пятен на зеркалах, стеклах и экранах телевизоров

Влажные салфетки, особенно с содержанием антибактериальных компонентов, прекрасно справляются с пятнами на таких поверхностях, как оконные стёкла и экраны телевизоров. Главное их преимущество — они не оставляют грязи разводов, поэтому попрощаться с грязью не составит труда. Это простой способ сохранить прозрачность и блеск стеклянных поверхностей.


9. Для чистки вентилятора и кондиционера

На лопастях вентилятора и в вентиляционных отверстиях кондиционера часто скапливается пыль и мусор, что приводит к ухудшению качества воздуха. Используйте влажные салфетки для чистки труднодоступных мест бытовой климатической техники. Эта простая процедура по уходу помогает улучшить циркуляцию воздуха и предотвращает скопление аллергенов.

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