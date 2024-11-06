Бастрыкин после шоу проверит педофила-убийцу из Новосибирской области

Сейчас местные жители опасаются, что он может напасть на их детей. Дело в том, что мужчину видели, как он пристал к ребенку на улице. Девочка сильно испугалась. Тогда родителей начали просить отводить детей в школу и забирать, так как в поселке не спокойно. Сам убийца свою причастность отрицает.