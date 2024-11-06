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Posted 6 ноября, 09:01

Published 6 ноября, 09:01

Modified 6 ноября, 09:03

Updated 6 ноября, 09:03

Мужчину боятся из-за прошлого

Бастрыкин после шоу проверит педофила-убийцу из Новосибирской области

6 ноября 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney. Мужчину боятся из-за прошлого
В Новосибирской области правоохранители проверят педофила, пристающего к детям, о чем сообщили в СКР.

Происходит все в поселке Чистоозерный. Год назад туда пришел жить вышедший из тюрьмы бывший зек. Речь идет об Александре Кужилове. Он отсидел за убийство девочки, которую изнасиловал 21 год назад. В тюрьме он был 20 лет.

Сейчас местные жители опасаются, что он может напасть на их детей. Дело в том, что мужчину видели, как он пристал к ребенку на улице. Девочка сильно испугалась. Тогда родителей начали просить отводить детей в школу и забирать, так как в поселке не спокойно. Сам убийца свою причастность отрицает.

После нового инцидента с ребенком, об этом узнали правоохранители. Александр Бастрыкин, глава СКР, попросил представить ему доклад после проверки, которую проводят новосибирские следователи.

Бывший зек расправился с матерью в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Проверка#Педофил#СК#Чистоозёрный район#18+#Зеки
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