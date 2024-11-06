Бастрыкин после шоу проверит педофила-убийцу из Новосибирской области

Posted 6 ноября, 09:01
Published 6 ноября, 09:01
Modified 6 ноября, 09:03
Updated 6 ноября, 09:03
Происходит все в поселке Чистоозерный. Год назад туда пришел жить вышедший из тюрьмы бывший зек. Речь идет об Александре Кужилове. Он отсидел за убийство девочки, которую изнасиловал 21 год назад. В тюрьме он был 20 лет.
Сейчас местные жители опасаются, что он может напасть на их детей. Дело в том, что мужчину видели, как он пристал к ребенку на улице. Девочка сильно испугалась. Тогда родителей начали просить отводить детей в школу и забирать, так как в поселке не спокойно. Сам убийца свою причастность отрицает.
После нового инцидента с ребенком, об этом узнали правоохранители. Александр Бастрыкин, глава СКР, попросил представить ему доклад после проверки, которую проводят новосибирские следователи.