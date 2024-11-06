Бастрыкин потребовал разобраться в нападении мигрантов на девушек в Новосибирске

Posted 6 ноября, 01:47
Published 6 ноября, 01:47
Modified 6 ноября, 01:49
Updated 6 ноября, 01:49
Все произошло на улице Челюскинцев у одного из кафе. К девушкам пристали двое иностранцев. Они обвинили сибирячек в краже и начали их обыскивать.
Ничего не найдя, извиняться перед случайными прохожими мужчины не стали. Один и вовсе выхватил из рук незнакомки телефон, так как она снимала происходящее на видео. Чем закончился данный инцидент, неизвестно.
О ситуации узнали в СУ СК. Уже организована проверка. Глава центрального ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело и доложить ему о результатах.
Недавно в Новосибирске задержали мигранта-извращенца.