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Posted 6 ноября, 01:47

Published 6 ноября, 01:47

Modified 6 ноября, 01:49

Updated 6 ноября, 01:49

Иностранцы напали на девушек

Бастрыкин потребовал разобраться в нападении мигрантов на девушек в Новосибирске

6 ноября 2024, 01:47
Фото: 1MI. Иностранцы напали на девушек
В Новосибирске мигранты набросились на молодых девушек: как это случилось, рассказали в СКР.

Все произошло на улице Челюскинцев у одного из кафе. К девушкам пристали двое иностранцев. Они обвинили сибирячек в краже и начали их обыскивать.

Ничего не найдя, извиняться перед случайными прохожими мужчины не стали. Один и вовсе выхватил из рук незнакомки телефон, так как она снимала происходящее на видео. Чем закончился данный инцидент, неизвестно.

О ситуации узнали в СУ СК. Уже организована проверка. Глава центрального ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело и доложить ему о результатах.

Недавно в Новосибирске задержали мигранта-извращенца.

Бастрыкин отреагировал на бездействие новосибирской полиции после жалоб женщины
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Уголовное дело#Нападение#Александр Бастрыкин
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