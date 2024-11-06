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Posted 6 ноября, 01:34

Published 6 ноября, 01:34

Modified 6 ноября, 01:36

Updated 6 ноября, 01:36

Вертолеты кружили

Боевые вертолёты кружили над Новосибирском — что на самом деле происходит в Сибири

6 ноября 2024, 01:34
Фото: Изображение Midjourney. Вертолеты кружили

Жителей Новосибирска испугали массовые ночные вылеты вертолетов

В Новосибирске вертолеты массово летали над городом в ночное время, о чем сообщили в соцсетях обеспокоенные горожане.

Все произошло 5 ноября. Сибиряки массово передавали, что в небе над городом кружат вертолеты. Причем в разных районах и по несколько кругов.

Обеспокоенные горожане давали разные догадки. Основной версией стали работы СГК, которая может искать разрывы на теплотрассах, однако официально это не подтверждается. В МВД оперативно информацию не прокомментировали.

Особое опасение горожан было вызвано тем, что вертолёты были похожи на те, которые используют при выполнении боевых задач.

Фото: АСТ-54
«В центре тоже слышали»;
«Сгк с тепловизором поди, ищут где рванул очередной горячий источник»;
«Есть такое, с пол девятого летают. Пару мину ещё раз над домом прошёл. Ученья наверное»;
«Рядом с золотой нивой летают»;
Видео: АСТ-54.
«В заельцовском районе тоже слышно»;
«Теплотрассу проверяют. Не так давно про эти полеты писали»;
«2 вертолета минут 20 тому назад были в районе сада Мичуринцев»;
«Пару раз тоже пролетал над октябрьским».

Ранее горожан напугал вой сирен в ночное время.

Вой сирены напугал ночью жителей Новосибирска — что произошло
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Видео#Новосибирск#Вертолет
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