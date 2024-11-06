Боевые вертолёты кружили над Новосибирском — что на самом деле происходит в Сибири

Posted 6 ноября, 01:34
Published 6 ноября, 01:34
Modified 6 ноября, 01:36
Updated 6 ноября, 01:36
Все произошло 5 ноября. Сибиряки массово передавали, что в небе над городом кружат вертолеты. Причем в разных районах и по несколько кругов.
Обеспокоенные горожане давали разные догадки. Основной версией стали работы СГК, которая может искать разрывы на теплотрассах, однако официально это не подтверждается. В МВД оперативно информацию не прокомментировали.
Особое опасение горожан было вызвано тем, что вертолёты были похожи на те, которые используют при выполнении боевых задач.
«В центре тоже слышали»;
«Сгк с тепловизором поди, ищут где рванул очередной горячий источник»;
«Есть такое, с пол девятого летают. Пару мину ещё раз над домом прошёл. Ученья наверное»;
«Рядом с золотой нивой летают»;
«В заельцовском районе тоже слышно»;
«Теплотрассу проверяют. Не так давно про эти полеты писали»;
«2 вертолета минут 20 тому назад были в районе сада Мичуринцев»;
«Пару раз тоже пролетал над октябрьским».
Ранее горожан напугал вой сирен в ночное время.