atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 06:14

Published 6 ноября, 06:14

Modified 6 ноября, 06:17

Updated 6 ноября, 06:17

Арбитражный суд продолжает рассматривать десятки аналогичных дел

Более 36 млн рублей взыскала мэрия Новосибирска с одного из крупнейших застройщиков

6 ноября 2024, 06:14
Фото: 1MI. Арбитражный суд продолжает рассматривать десятки аналогичных дел
Суд удовлетворил несколько исков муниципалитета, связанных с задолженностью по аренде земли, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Новосибирской области вынес положительные решения по шести искам мэрии Новосибирска к компании «Дискус-строй». Суд постановил взыскать с застройщика в бюджет города 36 102 610 рублей. Эта сумма включает неустойку и задолженность по договорам аренды земельных участков в микрорайонах Плющихинский и Просторный.

Договоры аренды были в заключены в разное время в период с 2011 по 2016 годы, говорится в судебных определениях.

Арбитражный суд продолжает рассматривать иск Федеральной налоговой службы о признании ООО «Дискус-Строй» банкротом. Заседание несколько раз откладывали, следующее назначено на 18 ноября текущего года.

«Настоятельно рекомендовать сторонам рассмотреть возможность урегулирования спора путем заключения мирового соглашения», — сказано в материалах дела.

ООО «Дискус-строй» входит в группу компаний «Дискус», которой владеет депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. По данным сервиса СПАРК, в 2023 году компания не вела деятельности, 18 сентября 2024 года принято решение об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ.

По итогам 2023 года группа компаний «Дискус» стала лидером по площади введенного в эксплуатацию жилья в Новосибирске. Весной 2023 года было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества при строительстве домов «Дискусом». В его рамках Алексей Джулай был задержан.

Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
Узнать подробнее
Читайте также:
Считаем долгострои: 11 домов еще не сдал создатель сибирского геттоБастрыкин вновь заинтересовался пайщиками «Дискуса» в НовосибирскеБанкротом признан депутат новосибирского Заксобрания
#Новосибирск#Строительство#Долг#Арбитражный суд#Дискус#Иск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика