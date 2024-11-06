Более 36 млн рублей взыскала мэрия Новосибирска с одного из крупнейших застройщиков

Posted 6 ноября, 06:14
Published 6 ноября, 06:14
Modified 6 ноября, 06:17
Updated 6 ноября, 06:17
Арбитражный суд Новосибирской области вынес положительные решения по шести искам мэрии Новосибирска к компании «Дискус-строй». Суд постановил взыскать с застройщика в бюджет города 36 102 610 рублей. Эта сумма включает неустойку и задолженность по договорам аренды земельных участков в микрорайонах Плющихинский и Просторный.
Договоры аренды были в заключены в разное время в период с 2011 по 2016 годы, говорится в судебных определениях.
Арбитражный суд продолжает рассматривать иск Федеральной налоговой службы о признании ООО «Дискус-Строй» банкротом. Заседание несколько раз откладывали, следующее назначено на 18 ноября текущего года.
«Настоятельно рекомендовать сторонам рассмотреть возможность урегулирования спора путем заключения мирового соглашения», — сказано в материалах дела.
ООО «Дискус-строй» входит в группу компаний «Дискус», которой владеет депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. По данным сервиса СПАРК, в 2023 году компания не вела деятельности, 18 сентября 2024 года принято решение об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ.
По итогам 2023 года группа компаний «Дискус» стала лидером по площади введенного в эксплуатацию жилья в Новосибирске. Весной 2023 года было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества при строительстве домов «Дискусом». В его рамках Алексей Джулай был задержан.