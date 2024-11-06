Более 36 млн рублей взыскала мэрия Новосибирска с одного из крупнейших застройщиков

По итогам 2023 года группа компаний «Дискус» стала лидером по площади введенного в эксплуатацию жилья в Новосибирске. Весной 2023 года было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества при строительстве домов «Дискусом». В его рамках Алексей Джулай был задержан.