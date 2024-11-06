Чудо-отбеливатель для белых полотенец и носков из марганцовки

Для этого берется марганцовка на кончике чайной ложки, заливается теплой водой и тщательно перемешивается. После этого раствор нужно процедить — сделать это можно с помощью сита или марли. Дале выливаем марганцовку в таз с бельем и ждем 30-40 минут.