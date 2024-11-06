Чудо-отбеливатель для белых полотенец и носков из марганцовки

Posted 6 ноября, 20:13
Published 6 ноября, 20:13
Modified 6 ноября, 20:13
Updated 6 ноября, 20:13
Автор канала «Чистюля» рассказала, как она спасла свою одежду при помощи нехитрого трюка с марганцовкой. Этот способ отлично справляется с пожелтевшими и серыми белыми полотенцами, а также носками и бельем.
«Первым этапом мы застирываем белье обычным хозяйственным мылом. Потом заливаем его горячей водой (не кипятком) и приступаем к основной части стирки», — рассказывает блогер Екатерина.
Для этого берется марганцовка на кончике чайной ложки, заливается теплой водой и тщательно перемешивается. После этого раствор нужно процедить — сделать это можно с помощью сита или марли. Дале выливаем марганцовку в таз с бельем и ждем 30-40 минут.
«В процессе замачивания вода несколько раз поменяет цвет. По истечении времени сливаем воду и тщательно прополаскиваем одежду в чистой воде. Желательно это сделать несколько раз, пока вода не станет чистой».
Блогер выложила результаты своих трудов, показав разницу цвета одежды до и после стирки. Белье и правда избавилось от пожелтевших неприятных пятен и стало на порядок чище и свежее.
Ранее мы рассказывали, почему стоит забыть про бесполезную стирку белых носков, а лучше заняться замачиванием в правильном растворе.