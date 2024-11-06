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Posted 6 ноября, 20:13

Published 6 ноября, 20:13

Modified 6 ноября, 20:13

Updated 6 ноября, 20:13

Чудо-отбеливатель для белых полотенец и носков из марганцовки

Чудо-отбеливатель для белых полотенец и носков из марганцовки

6 ноября 2024, 20:13
Фото: Изображение Midjourney. Чудо-отбеливатель для белых полотенец и носков из марганцовки
Мечтаете о белоснежном белье? Умные хозяйки знают, что добавить в воду при стирке и получить невероятные результаты.

Автор канала «Чистюля» рассказала, как она спасла свою одежду при помощи нехитрого трюка с марганцовкой. Этот способ отлично справляется с пожелтевшими и серыми белыми полотенцами, а также носками и бельем.

«Первым этапом мы застирываем белье обычным хозяйственным мылом. Потом заливаем его горячей водой (не кипятком) и приступаем к основной части стирки», — рассказывает блогер Екатерина.

Для этого берется марганцовка на кончике чайной ложки, заливается теплой водой и тщательно перемешивается. После этого раствор нужно процедить — сделать это можно с помощью сита или марли. Дале выливаем марганцовку в таз с бельем и ждем 30-40 минут.

«В процессе замачивания вода несколько раз поменяет цвет. По истечении времени сливаем воду и тщательно прополаскиваем одежду в чистой воде. Желательно это сделать несколько раз, пока вода не станет чистой».

Блогер выложила результаты своих трудов, показав разницу цвета одежды до и после стирки. Белье и правда избавилось от пожелтевших неприятных пятен и стало на порядок чище и свежее.

Ранее мы рассказывали, почему стоит забыть про бесполезную стирку белых носков, а лучше заняться замачиванием в правильном растворе.

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Стирка#Полезные советы
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