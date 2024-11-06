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Posted 6 ноября, 08:11

Published 6 ноября, 08:11

Modified 6 ноября, 08:13

Updated 6 ноября, 08:13

Дети получали редкие имена

Даже трезвый не вышепчешь: названы самые странные детские имена за октябрь

6 ноября 2024, 08:11
Фото: 1MI. Дети получали редкие имена

Стало известно, какими редкими именами называют детей в Новосибирской области

Новосибирцы пытаются всячески выделить своего ребенка, придумывая ему редкое имя: ЗАГС назвал самые необычные.

В октябре родители пытались придумать странные имена новорожденным. Мальчиков называли Афанасий, Борислав, Динислам, Кир, Максимильян, Митрий, Саян, Святодар, Серафим. Девочки получали имена Августиния, Анисия, Владелина, Данэлия-Аполлин, Капитолина, Лукерья.

Также родители стремятся называть детей «модными» именами. Сейчас популярны у мальчиков Михаил, Тимофей, Роман, Матвей, а у девочек Анна, София, Варвара и Мирослава.

Теперь в роддоме мамочек запрещено называть старородящими. Пересмотрен подход к этому понятию.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Загс#Имена
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