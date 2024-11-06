Даже трезвый не вышепчешь: названы самые странные детские имена за октябрь

Теперь в роддоме мамочек запрещено называть старородящими . Пересмотрен подход к этому понятию.

Также родители стремятся называть детей «модными» именами. Сейчас популярны у мальчиков Михаил, Тимофей, Роман, Матвей, а у девочек Анна, София, Варвара и Мирослава.

Сын Павла Прилучного отписался от матери в соцсетях после скандала

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