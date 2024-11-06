Даже трезвый не вышепчешь: названы самые странные детские имена за октябрь

Posted 6 ноября, 08:11
Published 6 ноября, 08:11
Modified 6 ноября, 08:13
Updated 6 ноября, 08:13
В октябре родители пытались придумать странные имена новорожденным. Мальчиков называли Афанасий, Борислав, Динислам, Кир, Максимильян, Митрий, Саян, Святодар, Серафим. Девочки получали имена Августиния, Анисия, Владелина, Данэлия-Аполлин, Капитолина, Лукерья.
Также родители стремятся называть детей «модными» именами. Сейчас популярны у мальчиков Михаил, Тимофей, Роман, Матвей, а у девочек Анна, София, Варвара и Мирослава.
Теперь в роддоме мамочек запрещено называть старородящими. Пересмотрен подход к этому понятию.