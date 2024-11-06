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Posted 6 ноября, 08:26

Published 6 ноября, 08:26

Modified 6 ноября, 08:28

Updated 6 ноября, 08:28

Процесс подсчета голосов в США еще продолжается

Дональд Трамп объявлен избранным президентом США

6 ноября 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney. Процесс подсчета голосов в США еще продолжается

Жители Новосибирска неоднозначно отнеслись к победе Трампа на выборах президента

Дональд Трамп объявил о своей победе, выступая перед сторонниками.

Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками в штате Флорида. Ранее агентство Reuters со ссылкой на спикера палаты представителей сообщало, что кандидат от республиканцев стал избранным президентом.

Жители Новосибирска оставляют в соцсетях сотни комментариев, значительная часть из которых связана с предвыборным заявлением Трампа, что в случае победы он за одни сутки прекратит боевые действия на Украине.

«Главное, чтобы быстрее закончилось СВО. И Россия бы уже победила», — пишет пользователь социальной сети ВКонтакте с ником Имя.
«Для России существенной разницы не будет. Что при демократах, что республиканцы. Каждый со своими тараканам», — предполагает Владимир Желтов.
Геннадий Проскурин считает, что слова Трампа, сказанные до дня голосования, не стоит принимать всерьез, это обычный пиар: «Войны не прекращаются за 24 часа. Просто не получится даже из-за командиров на местах».
«Посмотрим. Если у него получилось выиграть выборы каким то чудом, может и выполнит, что обещает», — не соглашается Анастасия Лушникова.
«Трамп победил, более того, Трамп забрал сенат и палату представителей. Такого не было в первый срок Трампа, теперь Трамп сможет принимать любые решения, и никто ему ничего не скажет. Демократам конец. Пусть все недоброжелатели Трампа переобуваются пока не поздно и просят о пощаде», — вот такой кровожадный пост написал новосибирец Александр Устюжанин.

Если победа Дональда Трампа будет подтверждена официально, это будет всего второй случай в истории США, когда один человек дважды занимает президентское кресло с перерывом, а не два срока подряд. Ранее подобное удавалось только Гроверу Кливленду в конце 19 века.

В свою очередь, новосибирские политологи считают, что вне зависимости от того, кто из кандидатов победит, России не стоит ждать каких-то кардинальных перемен.

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