Дональд Трамп объявлен избранным президентом США

Posted 6 ноября, 08:26
Published 6 ноября, 08:26
Modified 6 ноября, 08:28
Updated 6 ноября, 08:28
Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками в штате Флорида. Ранее агентство Reuters со ссылкой на спикера палаты представителей сообщало, что кандидат от республиканцев стал избранным президентом.
Жители Новосибирска оставляют в соцсетях сотни комментариев, значительная часть из которых связана с предвыборным заявлением Трампа, что в случае победы он за одни сутки прекратит боевые действия на Украине.
«Главное, чтобы быстрее закончилось СВО. И Россия бы уже победила», — пишет пользователь социальной сети ВКонтакте с ником Имя.
«Для России существенной разницы не будет. Что при демократах, что республиканцы. Каждый со своими тараканам», — предполагает Владимир Желтов.
Геннадий Проскурин считает, что слова Трампа, сказанные до дня голосования, не стоит принимать всерьез, это обычный пиар: «Войны не прекращаются за 24 часа. Просто не получится даже из-за командиров на местах».
«Посмотрим. Если у него получилось выиграть выборы каким то чудом, может и выполнит, что обещает», — не соглашается Анастасия Лушникова.
«Трамп победил, более того, Трамп забрал сенат и палату представителей. Такого не было в первый срок Трампа, теперь Трамп сможет принимать любые решения, и никто ему ничего не скажет. Демократам конец. Пусть все недоброжелатели Трампа переобуваются пока не поздно и просят о пощаде», — вот такой кровожадный пост написал новосибирец Александр Устюжанин.
Если победа Дональда Трампа будет подтверждена официально, это будет всего второй случай в истории США, когда один человек дважды занимает президентское кресло с перерывом, а не два срока подряд. Ранее подобное удавалось только Гроверу Кливленду в конце 19 века.
В свою очередь, новосибирские политологи считают, что вне зависимости от того, кто из кандидатов победит, России не стоит ждать каких-то кардинальных перемен.