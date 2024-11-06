Еще шесть сел региона обеспечены мобильной связью и скоростным интернетом

Жители могут подать заявку на подключение сел к интернету. Больше всего люди голосуют за деревни Поротниково Сузунского и Помельцево Куйбышевского районов, а также за поселок Озерный Чистоозерного района. В опросе приняли участие девять тысяч человек. Проголосовать можно на Госуслугах. Голосовать разрешается до 17 ноября.