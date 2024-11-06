Еще шесть сел региона обеспечены мобильной связью и скоростным интернетом

Posted 6 ноября, 10:20
Published 6 ноября, 10:20
Modified 6 ноября, 10:22
Updated 6 ноября, 10:22
Впервые вышли на связь и получили высокоскоростной интернет, а с ним и доступ к цифровым сервисам и электронным услугам жители малых населенных пунктов Еремино, Малый Тебис, Соловьевка, Водино, Александро-Невский, Богатиха.
Как отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, в области строят базовые станции сотовой связи в малых населенных пунктах, где население от 100 человек. В 2024 году интернет появится в 25 селах и деревнях.
Кроме этого, в рамках федерального проекта по ликвидации цифрового неравенства на территории региона, будут обеспечены мобильным интернетом еще несколько десятков сельских населенных пунктов. Сейчас Минцифры России формирует перечень населенных пунктов, которые попадут в него в 2025 году.
Жители могут подать заявку на подключение сел к интернету. Больше всего люди голосуют за деревни Поротниково Сузунского и Помельцево Куйбышевского районов, а также за поселок Озерный Чистоозерного района. В опросе приняли участие девять тысяч человек. Проголосовать можно на Госуслугах. Голосовать разрешается до 17 ноября.