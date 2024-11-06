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Posted 6 ноября, 10:20

Published 6 ноября, 10:20

Modified 6 ноября, 10:22

Updated 6 ноября, 10:22

Интернет получили новосибирцы

Еще шесть сел региона обеспечены мобильной связью и скоростным интернетом

6 ноября 2024, 10:20
Фото: 1MI. Интернет получили новосибирцы
В октябре по утвержденной региональным правительством госпрограмме «Цифровая трансформация Новосибирской области» базовые станции сотовой связи введены в эксплуатацию в Кыштовском, Чановском, Баганском и Барабинском районах.

Впервые вышли на связь и получили высокоскоростной интернет, а с ним и доступ к цифровым сервисам и электронным услугам жители малых населенных пунктов Еремино, Малый Тебис, Соловьевка, Водино, Александро-Невский, Богатиха.

Как отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, в области строят базовые станции сотовой связи в малых населенных пунктах, где население от 100 человек. В 2024 году интернет появится в 25 селах и деревнях.

Кроме этого, в рамках федерального проекта по ликвидации цифрового неравенства на территории региона, будут обеспечены мобильным интернетом еще несколько десятков сельских населенных пунктов. Сейчас Минцифры России формирует перечень населенных пунктов, которые попадут в него в 2025 году.

Жители могут подать заявку на подключение сел к интернету. Больше всего люди голосуют за деревни Поротниково Сузунского и Помельцево Куйбышевского районов, а также за поселок Озерный Чистоозерного района. В опросе приняли участие девять тысяч человек. Проголосовать можно на Госуслугах. Голосовать разрешается до 17 ноября.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Интернет#Минцифры#Связь
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