Как мыть посуду без воды: блогер на колесах поделилась неожиданным лайфхаком

Posted 6 ноября, 18:49
Published 6 ноября, 18:49
Modified 6 ноября, 18:49
Updated 6 ноября, 18:49
Блогер, живущая в трейлере на колесах, рассказала, как она использует хитрые трюки, облегчающие повседневный быт. Например, с мытьем посуды отлично справляется обычный уксус и бумажные полотенца или салфетки.
«Мы использовали этот метод для всех видов жирных и липких блюд — даже для разделочной доски. Даже после того, как мы нарезали сырую курицу. Пока что у нас не было пищевых отравлений».
Пулевизатор, наполненный столовым уксусом
Бумажные полотенца
Сбрызните посуду уксусом
Протрите бумажным полотенцем
Повторяйте до тех пор, пока она не станет чистой
Девушка рассказывает, что уксус является натуральным антибактериальным средством, и при этом обычно дешевле, чем мыло для мытья посуды. Вкус и запах уксуса на посуде не сохраняется.
«Наш обычный завтрак — яйца, картофельные оладьи, бекон или сосиски на сковороде с антипригарным покрытием. Ешьте со сковороды, потом сбрызните ее уксусом, вытрите, повторите 3 раза — и готово. Ни умывальника, ни тарелок, и для всего процесса требуется не более 5 бумажных полотенец!»
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