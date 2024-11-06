Как мыть посуду без воды: блогер на колесах поделилась неожиданным лайфхаком

Для многих людей грязная посуда — настоящая боль. Ее скопление вызывает еще больше проблем при отключении воды, на природе или в местах, где помыть тарелки невозможно. Пользовательница соцсети Reddit придумала простой, но гениальный выход из ситуации.

Подпишитесь