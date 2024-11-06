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Posted 6 ноября, 18:49

Published 6 ноября, 18:49

Modified 6 ноября, 18:49

Updated 6 ноября, 18:49

Как помыть посуду без воды

Как мыть посуду без воды: блогер на колесах поделилась неожиданным лайфхаком

6 ноября 2024, 18:49
Фото: 1MI. Как помыть посуду без воды
Для многих людей грязная посуда — настоящая боль. Ее скопление вызывает еще больше проблем при отключении воды, на природе или в местах, где помыть тарелки невозможно. Пользовательница соцсети Reddit придумала простой, но гениальный выход из ситуации.

Блогер, живущая в трейлере на колесах, рассказала, как она использует хитрые трюки, облегчающие повседневный быт. Например, с мытьем посуды отлично справляется обычный уксус и бумажные полотенца или салфетки.

«Мы использовали этот метод для всех видов жирных и липких блюд — даже для разделочной доски. Даже после того, как мы нарезали сырую курицу. Пока что у нас не было пищевых отравлений».

Как помыть посуду без воды

Вам понадобится:

  1. Пулевизатор, наполненный столовым уксусом

  2. Бумажные полотенца

Пошагово:

  1. Сбрызните посуду уксусом

  2. Протрите бумажным полотенцем

  3. Повторяйте до тех пор, пока она не станет чистой

Девушка рассказывает, что уксус является натуральным антибактериальным средством, и при этом обычно дешевле, чем мыло для мытья посуды. Вкус и запах уксуса на посуде не сохраняется.

«Наш обычный завтрак — яйца, картофельные оладьи, бекон или сосиски на сковороде с антипригарным покрытием. Ешьте со сковороды, потом сбрызните ее уксусом, вытрите, повторите 3 раза — и готово. Ни умывальника, ни тарелок, и для всего процесса требуется не более 5 бумажных полотенец!»

Ранее мы делились плюсами и минусами самых популярных ручных швабр.

Всего 4 ингредиента в одну тарелку и вы отмоете этим средством весь дом
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#Эмилия Шпилева#Уборка#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Посуда
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