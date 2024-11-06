Как свекла поддерживает здоровье сердца и нормализует давление

Posted 6 ноября, 11:11
Published 6 ноября, 11:11
Modified 6 ноября, 11:15
Updated 6 ноября, 11:15
Этот корнеплод обладает целым рядом полезных свойств и, при регулярном употреблении, способствует укреплению здоровья, особенно после 40 лет, пишет pravda.ru.
Диетологи отмечают, что свёкла является ценным источником железа, дефицит которого может привести к развитию хронических заболеваний. Употребление свёклы помогает восполнить ежедневную потребность организма в этом важном элементе, что особенно актуально при анемии или низком уровне гемоглобина.
С возрастом организм начинает проявлять последствия не самого здорового образа жизни и неправильного питания. Свёкла, богатая антиоксидантами и микроэлементами, поддерживает здоровье сердца и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Свекольный сок и сама свёкла рекомендуются для профилактики гипертонии, так как помогают нормализовать давление. Эксперты рекомендуют включать свёклу в рацион несколько раз в неделю, особенно при предрасположенности к повышенному давлению.