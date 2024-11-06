atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 11:11

Published 6 ноября, 11:11

Modified 6 ноября, 11:15

Updated 6 ноября, 11:15

Как свекла поддерживает здоровье сердца и нормализует давление

6 ноября 2024, 11:11
Свекла — простой и доступный продукт, который заслуживает большего внимания на кухне, чем просто добавка к борщу или салату.

Этот корнеплод обладает целым рядом полезных свойств и, при регулярном употреблении, способствует укреплению здоровья, особенно после 40 лет, пишет pravda.ru.

Почему свекла важна для здоровья?

Диетологи отмечают, что свёкла является ценным источником железа, дефицит которого может привести к развитию хронических заболеваний. Употребление свёклы помогает восполнить ежедневную потребность организма в этом важном элементе, что особенно актуально при анемии или низком уровне гемоглобина.

Чем полезна свекла для людей старше 40 лет?

С возрастом организм начинает проявлять последствия не самого здорового образа жизни и неправильного питания. Свёкла, богатая антиоксидантами и микроэлементами, поддерживает здоровье сердца и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как свекла влияет на артериальное давление?

Свекольный сок и сама свёкла рекомендуются для профилактики гипертонии, так как помогают нормализовать давление. Эксперты рекомендуют включать свёклу в рацион несколько раз в неделю, особенно при предрасположенности к повышенному давлению.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика