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Posted 6 ноября, 08:05

Published 6 ноября, 08:05

Modified 6 ноября, 08:12

Updated 6 ноября, 08:12

5 вещей, которые нужно выворачивать наизнанку

Кто много стирает, знает этот трюк: 5 вещей, которые нужно выворачивать наизнанку

6 ноября 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney. 5 вещей, которые нужно выворачивать наизнанку
Это может показаться мелочью и лишним движением, но на самом деле выворачивая одежду наизнанку вы защищаете ее от изнашивания, которое сокращает срок службы ткани при частой стирке. Но на что еще способен этот нехитрый совет?

Стирка одежды наизнанку предотвращает потерю цвета, что особенно важно для темной и яркой одежды. Он также смывает накопившиеся на теле загрязнения, придавая тканям более чистый и свежий запах. Кроме того, одежду с бисером или другими украшениями, включая пуговицы, лучше вывернуть для защиты от повреждений.

6 вещей, которые нужно вывернуть перед стиркой наизнанку

1. Темная одежда и джинсы

Одежда черного и темного цвета быстро выцветает после многочисленных стирок. Виною этому не только воздействие горячей воды, но и оптические отбеливатели, содержащиеся в стиральных порошках, а также механическое воздействие. Обеспечить одежде более бережный уход можно путем выворачивания, а также выборе программы стирки в холодной воде. Также не стоит забывать, что вывешивать сушить одежду лучше всего в тень, а не на прямые солнечные лучи.

2. Ткани ярких цветов и с принтом

Яркие и красочные майки с принтами имеют такую же тенденцию к выцветанию, как и темная одежда. Не поленитесь выворачивать одежду с рисунками каждый раз, когда закладываете ее в барабан и она ответит вам сохранением цветов и узоров.

Стирка одежды наизнанкуСтирка одежды наизнанку
Стирка одежды наизнанку. Фото: Изображение Midjourney

3. Одежда для тренировок и спортивная экипировка

Казалось бы, спортивная одежда из тянущихся тканей, которая создана для активной жизни, должна без проблем стираться. Однако, плотно прилегающий к телу материал способствует впитыванию пота и микробов. Изнаночная сторона больше всех нуждается в механическом воздействии при стирке, чтобы качественно очистить ее внутреннюю сторону от всех загрязнителей.

Благодаря этому простому совету спортивные легинсы, топы и термобелье будут пахнуть свежестью и чистотой. Кроме того, изнаночная сторона также бережет цвет ткани и защищает от зацепок за фурнитуру.

4. Пижамы, нижнее белье и носки

Как и спортивная одежда, пижамы, нательное белее и носки больше всего имеют тесный контакт с кожей. Ткани впитывают в себя омертвевшие частички, пот, неприятные запахи, удалить которые эффективнее всего путем стирки вывернутых на изнанку изделий. Это также помогает предотвратить повреждение деликатных тканей, например из тонкого хлопка или с добавлением шелка.

5. Одежда с пятнами от пота и дезодорантов

Вода и стиральные средства лучше всего контактируют с потом и следами от дезодорантов, когда вещи крутятся в барабане в изнанке. Если вы стали замечать, что подмышечные впадины на рубашках не отстирываются и содержат видимые пятна, восковой налёт или жёсткую текстуру, попробуйте выворачивать их перед стиркой.

Ранее мы рассказывали, почему у хитрых хозяек после стирки белье белое и кошелек полный.

Источник: Better Homes & Gardens

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