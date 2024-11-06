Кто много стирает, знает этот трюк: 5 вещей, которые нужно выворачивать наизнанку

Одежда черного и темного цвета быстро выцветает после многочисленных стирок. Виною этому не только воздействие горячей воды, но и оптические отбеливатели, содержащиеся в стиральных порошках, а также механическое воздействие. Обеспечить одежде более бережный уход можно путем выворачивания, а также выборе программы стирки в холодной воде. Также не стоит забывать, что вывешивать сушить одежду лучше всего в тень, а не на прямые солнечные лучи.