Кто много стирает, знает этот трюк: 5 вещей, которые нужно выворачивать наизнанку

Posted 6 ноября, 08:05
Published 6 ноября, 08:05
Modified 6 ноября, 08:12
Updated 6 ноября, 08:12
Стирка одежды наизнанку предотвращает потерю цвета, что особенно важно для темной и яркой одежды. Он также смывает накопившиеся на теле загрязнения, придавая тканям более чистый и свежий запах. Кроме того, одежду с бисером или другими украшениями, включая пуговицы, лучше вывернуть для защиты от повреждений.
Одежда черного и темного цвета быстро выцветает после многочисленных стирок. Виною этому не только воздействие горячей воды, но и оптические отбеливатели, содержащиеся в стиральных порошках, а также механическое воздействие. Обеспечить одежде более бережный уход можно путем выворачивания, а также выборе программы стирки в холодной воде. Также не стоит забывать, что вывешивать сушить одежду лучше всего в тень, а не на прямые солнечные лучи.
Яркие и красочные майки с принтами имеют такую же тенденцию к выцветанию, как и темная одежда. Не поленитесь выворачивать одежду с рисунками каждый раз, когда закладываете ее в барабан и она ответит вам сохранением цветов и узоров.
Казалось бы, спортивная одежда из тянущихся тканей, которая создана для активной жизни, должна без проблем стираться. Однако, плотно прилегающий к телу материал способствует впитыванию пота и микробов. Изнаночная сторона больше всех нуждается в механическом воздействии при стирке, чтобы качественно очистить ее внутреннюю сторону от всех загрязнителей.
Благодаря этому простому совету спортивные легинсы, топы и термобелье будут пахнуть свежестью и чистотой. Кроме того, изнаночная сторона также бережет цвет ткани и защищает от зацепок за фурнитуру.
Как и спортивная одежда, пижамы, нательное белее и носки больше всего имеют тесный контакт с кожей. Ткани впитывают в себя омертвевшие частички, пот, неприятные запахи, удалить которые эффективнее всего путем стирки вывернутых на изнанку изделий. Это также помогает предотвратить повреждение деликатных тканей, например из тонкого хлопка или с добавлением шелка.
Вода и стиральные средства лучше всего контактируют с потом и следами от дезодорантов, когда вещи крутятся в барабане в изнанке. Если вы стали замечать, что подмышечные впадины на рубашках не отстирываются и содержат видимые пятна, восковой налёт или жёсткую текстуру, попробуйте выворачивать их перед стиркой.
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Источник: Better Homes & Gardens