Маленькие выдры родились в Новосибирском зоопарке — от них невохможно оторвать глаз

Сотрудники зоопарка также постарались создать спокойную обстановку для новой семьи, ограничив доступ к логову. Подрастающие выдреныши недавно прошли первый ветеринарный осмотр и получили необходимые прививки. Теперь, окрепнув, они уже смело выходят из домика и активно исследуют окружающий мир. Малыши играют друг с другом, вовлекают в свои забавы родителей и с увлечением учатся плавать, перенимая у взрослых выдр любовь к воде.