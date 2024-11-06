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Posted 6 ноября, 07:03

Published 6 ноября, 07:03

Modified 6 ноября, 07:05

Updated 6 ноября, 07:05

Маленькие выдры

Маленькие выдры родились в Новосибирском зоопарке — от них невохможно оторвать глаз

6 ноября 2024, 07:03
Фото: Новосибирский зоопарк. Маленькие выдры

В Новосибирском зоопарке родилась тройня речных выдр

В Новосибирском зоопарке празднуют прибавление в семействе речных выдр: у одной из пар родилась тройня — два самца и самочка.

Малыши появились на свет в конце июля и первое время находились под пристальным присмотром родителей, которые надежно укрывали их от посторонних глаз.

Сотрудники зоопарка также постарались создать спокойную обстановку для новой семьи, ограничив доступ к логову. Подрастающие выдреныши недавно прошли первый ветеринарный осмотр и получили необходимые прививки. Теперь, окрепнув, они уже смело выходят из домика и активно исследуют окружающий мир. Малыши играют друг с другом, вовлекают в свои забавы родителей и с увлечением учатся плавать, перенимая у взрослых выдр любовь к воде.

Речные выдры обитают в Новосибирском зоопарке с 1967 года, и за это время специалисты проделали большую научно-исследовательскую работу, чтобы изучить особенности размножения этих животных. Плодом этих усилий стало первое успешное рождение выдр в неволе в 1978 году, что стало важным событием для советских зоопарков. Сегодня Новосибирский зоопарк остается единственным в России, где речные выдры успешно размножаются.

Ранее в зоопарке образовалась новая львиная семья. Самца Ричарда поселили в один вольер с самкой Найтирией.

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#Алина Гурицкая#Общество#Видео#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Выдра#Рождение
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