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Posted 6 ноября, 07:49

Published 6 ноября, 07:49

Modified 6 ноября, 07:51

Updated 6 ноября, 07:51

Как называли детей

Мода на имена из СССР — список самых популярных детских имен в Новосибирской области

6 ноября 2024, 07:49
Фото: 1MI. Как называли детей

ЗАГС Новосибирской области назвал самые популярные имена октября

В Новосибирской области новорожденным давали разные имена: ЗАГС раскрыл самые популярные.

Родители выбирают не только редкие имена, но и самые популярные для своих детей. В октябре были в моде следующие мужские имена: Михаил, Артем, Тимофей, Егор. Многие считают, что такие имена возвращают нас в советские времена. Девочкам давали следующие имена: Анна, София, Ева, Алиса, Мирослава. Самыми редкими оказались Афанасий и Августиния.

А вот в сентябре в топ самых называемых имен попали мужские Анна и Дмитрий. Среди экзотических имен можно выделить женское Ай-Чырыы, а из мужских — Кир и Тим.

Тем временем в России предложили запретить детям сидеть в соцсетях. Речь идет о возрасте до 14 лет. Якобы в интернете много негативного контента, негативно влияющего на детскую психику.

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