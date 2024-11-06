Мода на имена из СССР — список самых популярных детских имен в Новосибирской области

Posted 6 ноября, 07:49
Published 6 ноября, 07:49
Modified 6 ноября, 07:51
Updated 6 ноября, 07:51
Родители выбирают не только редкие имена, но и самые популярные для своих детей. В октябре были в моде следующие мужские имена: Михаил, Артем, Тимофей, Егор. Многие считают, что такие имена возвращают нас в советские времена. Девочкам давали следующие имена: Анна, София, Ева, Алиса, Мирослава. Самыми редкими оказались Афанасий и Августиния.
А вот в сентябре в топ самых называемых имен попали мужские Анна и Дмитрий. Среди экзотических имен можно выделить женское Ай-Чырыы, а из мужских — Кир и Тим.
Тем временем в России предложили запретить детям сидеть в соцсетях. Речь идет о возрасте до 14 лет. Якобы в интернете много негативного контента, негативно влияющего на детскую психику.