Мошенники оформили кредит под 67% на пенсионера из Новосибирска

Posted 6 ноября, 03:56
Published 6 ноября, 03:56
Modified 6 ноября, 03:58
Updated 6 ноября, 03:58
Пенсионер избавился от кредита благодаря прокуратуре. Мужчина, которому 75 лет, связался с мошенниками. Они взяли на него кредит в 100 тысяч рублей под бешеные проценты — 67% годовых.
После такого обмана новосибирец был вынужден обратиться за помощью к правоохранителям, так как деньги у него похитили. Было возбуждено дело из-за мошенничества.
В банке кредитный договор признали ничтожным. Его расторгли. Пенсионер этот займ платить больше не обязан. Также пожилым людям звонят лже-врачи, предлагая пройти диспансеризацию.