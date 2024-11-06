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Posted 6 ноября, 03:56

Published 6 ноября, 03:56

Modified 6 ноября, 03:58

Updated 6 ноября, 03:58

Пенсионер без долгов

Мошенники оформили кредит под 67% на пенсионера из Новосибирска

6 ноября 2024, 03:56
Фото: Изображение Midjourney. Пенсионер без долгов
В Новосибирске мошенники навязали кредит пенсионеру: чем все закончилось, рассказали в прокуратуре.

Пенсионер избавился от кредита благодаря прокуратуре. Мужчина, которому 75 лет, связался с мошенниками. Они взяли на него кредит в 100 тысяч рублей под бешеные проценты — 67% годовых.

После такого обмана новосибирец был вынужден обратиться за помощью к правоохранителям, так как деньги у него похитили. Было возбуждено дело из-за мошенничества.

В банке кредитный договор признали ничтожным. Его расторгли. Пенсионер этот займ платить больше не обязан. Также пожилым людям звонят лже-врачи, предлагая пройти диспансеризацию.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пенсионеры#Деньги#Мошенники#Кредит
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