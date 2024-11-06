Музыкальный критик объяснила, правда ли хит Леди Гаги — плагиат песни Красной Шапочки

«Что касается вот этого примера с Леди Гагой, то, при всём моём уважении к Яне Поплавской, должна сказать, что это забавная такая цитата из песни, она читается, но как профессионал скажу, что просто даже не на тех ступенях эта октава возникает, в песне Рыбникова это скачок на третью ступень, с третьей на третью на октаву, а в песне Леди Гаги это скачок с первой ступени на первую ступень на октаву», — выразила своё мнение специалист.