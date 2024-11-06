На сцену Новосибирского театра вернется опера «Евгений Онегин»

Posted 6 ноября, 11:48
Published 6 ноября, 11:48
Modified 6 ноября, 11:50
Updated 6 ноября, 11:50
Новый взгляд на классическое произведение представит художественный руководитель театра Владимир Кехман. К работе над проектом также присоединились дирижер Михаил Татарников и режиссер Юлия Прохорова. По словам Кехмана, новая версия оперы станет своеобразным «поклоном» сибирской публике и знаковым постановкам прошлого. Спектакль станет данью уважения легендарным постановщикам Константину Станиславскому, Борису Покровскому, Юрию Темирканову и Дмитрию Чернякову — каждому из них в разные годы удавалось раскрыть глубину «Евгения Онегина» в своей уникальной интерпретации.
Концепция постановки вдохновлена замыслом Чайковского, который называл оперу «лирическими сценами». В этом проекте авторы стремятся сохранить классическое звучание и форму, но при этом сделать произведение понятным и близким для современного зрителя. Владимир Кехман подчеркивает, что эмоциональные переживания и внутренние конфликты персонажей остаются актуальными и сегодня, а цель новой версии — усилить эту связь с сегодняшней аудиторией.
Над визуальной составляющей спектакля трудится команда опытных мастеров: декорации создаст Вячеслав Окунев, костюмами займется Анна Ефремова, а световое оформление и видеоарт доверены Вадиму Дуленко и Валентину Бакояну. Хореографические решения будет воплощать постановщик Александр Омар, что добавит в спектакль динамичности и пластики, необходимой для передачи лирических и драматических сцен.