На сцену Новосибирского театра вернется опера «Евгений Онегин»

Концепция постановки вдохновлена замыслом Чайковского, который называл оперу «лирическими сценами». В этом проекте авторы стремятся сохранить классическое звучание и форму, но при этом сделать произведение понятным и близким для современного зрителя. Владимир Кехман подчеркивает, что эмоциональные переживания и внутренние конфликты персонажей остаются актуальными и сегодня, а цель новой версии — усилить эту связь с сегодняшней аудиторией.