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Posted 6 ноября, 11:48

Published 6 ноября, 11:48

Modified 6 ноября, 11:50

Updated 6 ноября, 11:50

Фрагмент из одноименного балета

На сцену Новосибирского театра вернется опера «Евгений Онегин»

6 ноября 2024, 11:48
Фото: НОВАТ. Фрагмент из одноименного балета
В рамках юбилейного 80-го сезона Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) на Большую сцену возвращается бессмертное произведение Петра Ильича Чайковского — опера «Евгений Онегин».

Новый взгляд на классическое произведение представит художественный руководитель театра Владимир Кехман. К работе над проектом также присоединились дирижер Михаил Татарников и режиссер Юлия Прохорова. По словам Кехмана, новая версия оперы станет своеобразным «поклоном» сибирской публике и знаковым постановкам прошлого. Спектакль станет данью уважения легендарным постановщикам Константину Станиславскому, Борису Покровскому, Юрию Темирканову и Дмитрию Чернякову — каждому из них в разные годы удавалось раскрыть глубину «Евгения Онегина» в своей уникальной интерпретации.

Концепция постановки вдохновлена замыслом Чайковского, который называл оперу «лирическими сценами». В этом проекте авторы стремятся сохранить классическое звучание и форму, но при этом сделать произведение понятным и близким для современного зрителя. Владимир Кехман подчеркивает, что эмоциональные переживания и внутренние конфликты персонажей остаются актуальными и сегодня, а цель новой версии — усилить эту связь с сегодняшней аудиторией.

Над визуальной составляющей спектакля трудится команда опытных мастеров: декорации создаст Вячеслав Окунев, костюмами займется Анна Ефремова, а световое оформление и видеоарт доверены Вадиму Дуленко и Валентину Бакояну. Хореографические решения будет воплощать постановщик Александр Омар, что добавит в спектакль динамичности и пластики, необходимой для передачи лирических и драматических сцен.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Театр#Дирижер#Режиссер#Опера
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