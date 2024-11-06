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Posted 6 ноября, 15:02

Published 6 ноября, 15:02

Modified 6 ноября, 15:04

Updated 6 ноября, 15:04

Дмитрий Солунский

Народные приметы 7 ноября: что нельзя делать в Дедовские плачи

6 ноября 2024, 15:02
Фото: Фреска. Дмитрий Солунский
7 ноября — в народном календаре день, известный как Дедовские плачи. В этот день вспоминают умерших предков, плачут вместе с природой, которая готовится к зиме. Дата связана с памятью о великой битве на Куликовом поле, где погибло множество воинов.

Церковный календарь

Православная церковь в этот день почитает святого великомученика Димитрия Солунского, небесного покровителя князя Димитрия Донского. Также вспоминаются святые Маркиан и Мартирий, мученики из Константинополя. Этот день соединяет народные обряды и православные традиции поминовения.

Дмитрий СолунскийДмитрий Солунский
Дмитрий Солунский. Фото: Икона

Традиции Дедовских плачей

  1. Посещение кладбища. С утра люди отправлялись на кладбище, наводили порядок на могилах родных, зажигали свечи. Считалось, что если не посетить могилу в этот день, душа умершего может прийти к вам во сне или даже в дом.

  2. Помощь сиротам и нуждающимся. В этот день было принято заботиться о тех, кто остался без родных. Помощь сиротам считалась священным долгом, обижать и обкрадывать их — тяжким грехом, который мог принести несчастья.

  3. Поминальный стол. Вернувшись с кладбища, люди устраивали поминальную трапезу. На стол ставили простые блюда, которые любили усопшие. Еду оставляли не только для себя, но и для бедных, чтобы они помянули покойных.

  4. Ритуальные плачи. Люди вспоминали умерших, скорбели об их уходе. Но плакать следовало до заката — после наступления темноты плачи могли навлечь беду.

Помяните умершихПомяните умерших
Помяните умерших. Фото: 1MI

Что нельзя делать на Дедовские плачи

  1. Лениться и сидеть без дела. Считалось, что лень в этот день принесет безденежье и долги на целый год. Лучше всего заранее составить план и строго ему следовать до вечера.

  2. Есть хлеб. Хлеб на поминальном столе — символ жизни, поэтому его употребление в этот день могло символически предсказать тяжелый год для всей семьи. Вместо хлеба ели картофель или блины.

  3. Смеяться и шуметь. Громкий смех и шумные застолья запрещались, чтобы не тревожить покойных. Также считалось, что веселье может обернуться скорбью в ближайшее время.

  4. Лгать и обманывать. Ложь на Дедовские плачи считалась особенно опасной, так как нарушала духовную связь с предками. В народе говорили: «Кто соврет на плачи — целый год проживет во лжи».

  5. Переезжать с места на место. Особенно это касалось торговцев, которые избегали переездов, чтобы не спугнуть удачу. На этот день лучше отложить важные решения и крупные покупки.

Поешьте хлебПоешьте хлеб
Поешьте хлеб. Фото: 1MI

Приметы на 7 ноября

Приметы дня помогали крестьянам подготовиться к наступающей зиме:

  • Звезды тусклые — к ненастной погоде. Яркие звезды означали, что еще будет тепло.
  • Снег — к снежной зиме. Если выпадает снег в этот день, зима обещает быть затяжной и снежной.
  • Много листьев на деревьях — к долгой и суровой зиме. Листья, которые не опали, обещали суровую зиму, а если они легли лицом вверх — зима будет морозной.
  • Туман утром — к оттепели. Такой туман означал временное потепление, после которого придет холод.
Обратите внимание на туманОбратите внимание на туман
Обратите внимание на туман. Фото: 1MI

Рожденные 7 ноября

Люди, родившиеся на Дедовские плачи, по народным поверьям, наделены миролюбием, добродушием и стремлением к духовным поискам. Их ждет успех в области психологии, образования и исследовательской деятельности. Им свойственна настойчивость и тяга к новым знаниям. Рожденные в этот день люди любят путешествия и открыты для перемен, они склонны бросать вызов судьбе и часто достигают успеха на этом пути.

Сон в ночь на 7 ноября

Считается, что сны в ночь на 7 ноября показывают, чего не хватает душе. Если снится богатство и роскошь, нужно обратить внимание на духовное развитие. Женщины, которым снятся светлые одежды, могут ожидать позитивных перемен в личной жизни. А люди, занимающиеся духовными практиками, могут увидеть вещие сны, которые исполнятся в течение недели.

Дедовские плачи — день памяти, когда люди вспоминают усопших, проводят обряды, чтобы укрепить связь с предками, и следуют приметам, предсказывающим погоду и события. Этот день напоминает о важности связи с предками и о том, что духовное и материальное идут рядом.

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#Алина Гурицкая#Общество#Церковь#Россия#Традиции#Приметы#Народные приметы
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