Народные приметы 7 ноября: что нельзя делать в Дедовские плачи

Лениться и сидеть без дела. Считалось, что лень в этот день принесет безденежье и долги на целый год. Лучше всего заранее составить план и строго ему следовать до вечера.

Есть хлеб. Хлеб на поминальном столе — символ жизни, поэтому его употребление в этот день могло символически предсказать тяжелый год для всей семьи. Вместо хлеба ели картофель или блины.

Смеяться и шуметь. Громкий смех и шумные застолья запрещались, чтобы не тревожить покойных. Также считалось, что веселье может обернуться скорбью в ближайшее время.

Лгать и обманывать. Ложь на Дедовские плачи считалась особенно опасной, так как нарушала духовную связь с предками. В народе говорили: «Кто соврет на плачи — целый год проживет во лжи».