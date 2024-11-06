Народные приметы 7 ноября: что нельзя делать в Дедовские плачи

Posted 6 ноября, 15:02
Published 6 ноября, 15:02
Modified 6 ноября, 15:04
Updated 6 ноября, 15:04
Православная церковь в этот день почитает святого великомученика Димитрия Солунского, небесного покровителя князя Димитрия Донского. Также вспоминаются святые Маркиан и Мартирий, мученики из Константинополя. Этот день соединяет народные обряды и православные традиции поминовения.
Посещение кладбища. С утра люди отправлялись на кладбище, наводили порядок на могилах родных, зажигали свечи. Считалось, что если не посетить могилу в этот день, душа умершего может прийти к вам во сне или даже в дом.
Помощь сиротам и нуждающимся. В этот день было принято заботиться о тех, кто остался без родных. Помощь сиротам считалась священным долгом, обижать и обкрадывать их — тяжким грехом, который мог принести несчастья.
Поминальный стол. Вернувшись с кладбища, люди устраивали поминальную трапезу. На стол ставили простые блюда, которые любили усопшие. Еду оставляли не только для себя, но и для бедных, чтобы они помянули покойных.
Ритуальные плачи. Люди вспоминали умерших, скорбели об их уходе. Но плакать следовало до заката — после наступления темноты плачи могли навлечь беду.
Лениться и сидеть без дела. Считалось, что лень в этот день принесет безденежье и долги на целый год. Лучше всего заранее составить план и строго ему следовать до вечера.
Есть хлеб. Хлеб на поминальном столе — символ жизни, поэтому его употребление в этот день могло символически предсказать тяжелый год для всей семьи. Вместо хлеба ели картофель или блины.
Смеяться и шуметь. Громкий смех и шумные застолья запрещались, чтобы не тревожить покойных. Также считалось, что веселье может обернуться скорбью в ближайшее время.
Лгать и обманывать. Ложь на Дедовские плачи считалась особенно опасной, так как нарушала духовную связь с предками. В народе говорили: «Кто соврет на плачи — целый год проживет во лжи».
Переезжать с места на место. Особенно это касалось торговцев, которые избегали переездов, чтобы не спугнуть удачу. На этот день лучше отложить важные решения и крупные покупки.
Приметы дня помогали крестьянам подготовиться к наступающей зиме:
Люди, родившиеся на Дедовские плачи, по народным поверьям, наделены миролюбием, добродушием и стремлением к духовным поискам. Их ждет успех в области психологии, образования и исследовательской деятельности. Им свойственна настойчивость и тяга к новым знаниям. Рожденные в этот день люди любят путешествия и открыты для перемен, они склонны бросать вызов судьбе и часто достигают успеха на этом пути.
Считается, что сны в ночь на 7 ноября показывают, чего не хватает душе. Если снится богатство и роскошь, нужно обратить внимание на духовное развитие. Женщины, которым снятся светлые одежды, могут ожидать позитивных перемен в личной жизни. А люди, занимающиеся духовными практиками, могут увидеть вещие сны, которые исполнятся в течение недели.
Дедовские плачи — день памяти, когда люди вспоминают усопших, проводят обряды, чтобы укрепить связь с предками, и следуют приметам, предсказывающим погоду и события. Этот день напоминает о важности связи с предками и о том, что духовное и материальное идут рядом.