Назван топ-5 застройщиков в Новосибирской области

На первом месте «Охватсибмонтаж». По данным за ноябрь, подрядчик работает с несколькими заказчиками, строит 41 дом на более чем 385 тысяч квадратов в общей сложности. На втором месте оказалась «Брусника». Она строит 17 домов на 325 тысяч квадратных метров.