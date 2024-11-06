Назван топ-5 застройщиков в Новосибирской области

Posted 6 ноября, 05:44
Published 6 ноября, 05:44
Modified 6 ноября, 05:46
Updated 6 ноября, 05:46
В лидерах по объему текущего строительства пять компаний. Они конкурируют как по количеству возводимых домов, так и по квадратным метрам.
На первом месте «Охватсибмонтаж». По данным за ноябрь, подрядчик работает с несколькими заказчиками, строит 41 дом на более чем 385 тысяч квадратов в общей сложности. На втором месте оказалась «Брусника». Она строит 17 домов на 325 тысяч квадратных метров.
На третьем месте «Мегастрой» — 8 домов и объем 129 тысяч квадратов. На четвертом месте «Энергострой» — 11 домов, но квадратов 112 тысяч. Пятерку замыкает «ЖК „Светлановский“, который строит два дома на общую площадь 94 тысячи квадратных метров. Ранее другие недобросовестные застройщики обманули дольщиков на сотни миллионов.