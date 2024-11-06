Названа настоящая причина ночных полетов вертолетов над Новосибирском

Posted 6 ноября, 01:57
Published 6 ноября, 01:57
Modified 6 ноября, 01:59
Updated 6 ноября, 01:59
Прошедшим вечером и ночью жители Новосибирска стали массово беспокоиться, что над городом начали кружить вертолеты. Их заметили на правом берегу практически в каждом районе. Обеспокоенные граждане начали писать в соцсетях.
Утром 6 ноября стало известно, что никакой опасности не было. Это были тепловизионные обследования с помощью вертолета. Специалисты проводили аэросъемку и искали различные дефекты на теплосетях.
Предупреждать жителей заранее просто не удастся, так как разрешение на полет получается поздно и по факту: все зависит от погоды. Новосибирцев попросили не беспокоиться и не паниковать.