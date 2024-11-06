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Posted 6 ноября, 01:57

Published 6 ноября, 01:57

Modified 6 ноября, 01:59

Updated 6 ноября, 01:59

Опасности не было

Названа настоящая причина ночных полетов вертолетов над Новосибирском

6 ноября 2024, 01:57
Фото: Изображение Midjourney. Опасности не было

В СГК объяснили необходимость ночных полетов вертолетов над Новосибирском

В небе над Новосибирском кружили вертолеты: в СГК назвали причину.

Прошедшим вечером и ночью жители Новосибирска стали массово беспокоиться, что над городом начали кружить вертолеты. Их заметили на правом берегу практически в каждом районе. Обеспокоенные граждане начали писать в соцсетях.

Утром 6 ноября стало известно, что никакой опасности не было. Это были тепловизионные обследования с помощью вертолета. Специалисты проводили аэросъемку и искали различные дефекты на теплосетях.

Предупреждать жителей заранее просто не удастся, так как разрешение на полет получается поздно и по факту: все зависит от погоды. Новосибирцев попросили не беспокоиться и не паниковать.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Вертолет#СГК
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