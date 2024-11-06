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Posted 6 ноября, 04:35

Published 6 ноября, 04:35

Modified 6 ноября, 04:37

Updated 6 ноября, 04:37

Инопланетяне к нам не приезжали

НЛО в небе напугались жители Новосибирской области

6 ноября 2024, 04:35
Фото: Изображение Midjourney. Инопланетяне к нам не приезжали
В одном из районов области новосибирцы напугались НЛО: они начали жаловаться в соцсетях.

Прошлой ночью в Черепаново заметили странные объекты в небе. Как говорят горожане, их было около 30 штук и все они святились. Передвигались они колонной. Некоторые подумали, что это инопланетное НЛО.

Однако беспокойства были напрасны. Как уточнил Роскосмос, 5 ноября в России вывели на орбиту спутники. Всего туда отправились 49 космических аппаратов.

Не менее сильнее новосибирцы напугались вертолетов, летающих над городом. Однако и тут бояться смысла не было. Это был вертолет СГК, который проверял дефекты на теплотрассах.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Космос#Небо#НЛО#Черепаново
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