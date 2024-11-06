НЛО в небе напугались жители Новосибирской области

Posted 6 ноября, 04:35
Published 6 ноября, 04:35
Modified 6 ноября, 04:37
Updated 6 ноября, 04:37
Прошлой ночью в Черепаново заметили странные объекты в небе. Как говорят горожане, их было около 30 штук и все они святились. Передвигались они колонной. Некоторые подумали, что это инопланетное НЛО.
Однако беспокойства были напрасны. Как уточнил Роскосмос, 5 ноября в России вывели на орбиту спутники. Всего туда отправились 49 космических аппаратов.
Не менее сильнее новосибирцы напугались вертолетов, летающих над городом. Однако и тут бояться смысла не было. Это был вертолет СГК, который проверял дефекты на теплотрассах.