Новосибирские перевозчики кулаками выясняют отношения на «Цветущей Плющихе»

Posted 6 ноября, 10:49
Published 6 ноября, 10:49
Modified 6 ноября, 10:51
Updated 6 ноября, 10:51
Продление троллейбусного маршрута № 22 до остановки «Цветущая Плющиха» привело к возникновению конфликтов между водителями троллейбусов с автономным ходом «Горожанин» и представителями частного перевозчика, который обслуживает коммерческий автобусный маршрут № 95.
Муниципалы стали серьезной конкуренцией для коммерсантов и словесные перепалки уже несколько раз заканчивались драками. Дело приняло настолько серьезный оборот, что разбираться в конфликте должна была специально созданная городским Дептрансом комиссия. 5 ноября чиновники должны были приехать на конечную остановку, в последний момент стало известно, что водители написали заявление об отсутствии взаимных претензий, сообщает издание «Прецедент».