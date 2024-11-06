Новосибирские перевозчики кулаками выясняют отношения на «Цветущей Плющихе»

Муниципалы стали серьезной конкуренцией для коммерсантов и словесные перепалки уже несколько раз заканчивались драками. Дело приняло настолько серьезный оборот, что разбираться в конфликте должна была специально созданная городским Дептрансом комиссия. 5 ноября чиновники должны были приехать на конечную остановку, в последний момент стало известно, что водители написали заявление об отсутствии взаимных претензий, сообщает издание «Прецедент».