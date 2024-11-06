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Posted 6 ноября, 10:49

Published 6 ноября, 10:49

Modified 6 ноября, 10:51

Updated 6 ноября, 10:51

Муниципальный транспорт лишает коммерсантов выручки

Новосибирские перевозчики кулаками выясняют отношения на «Цветущей Плющихе»

6 ноября 2024, 10:49
Фото: 1MI. Муниципальный транспорт лишает коммерсантов выручки
Водители частных автобусов нападают на экипажи муниципальных троллейбусов, отбивая пассажиров.

Продление троллейбусного маршрута № 22 до остановки «Цветущая Плющиха» привело к возникновению конфликтов между водителями троллейбусов с автономным ходом «Горожанин» и представителями частного перевозчика, который обслуживает коммерческий автобусный маршрут № 95.

Муниципалы стали серьезной конкуренцией для коммерсантов и словесные перепалки уже несколько раз заканчивались драками. Дело приняло настолько серьезный оборот, что разбираться в конфликте должна была специально созданная городским Дептрансом комиссия. 5 ноября чиновники должны были приехать на конечную остановку, в последний момент стало известно, что водители написали заявление об отсутствии взаимных претензий, сообщает издание «Прецедент».

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#Транспорт#Новосибирск#Драка#Конфликт#Водители
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