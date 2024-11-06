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Posted 6 ноября, 06:33

Published 6 ноября, 06:33

Modified 6 ноября, 06:33

Updated 6 ноября, 06:33

Автобус в Новосибирске

Новосибирские власти запустили опрос о качестве общественного транспорта

6 ноября 2024, 06:33
Фото: atas.info. Автобус в Новосибирске
Власти запускают всероссийский опрос, чтобы узнать мнение граждан о качестве общественного транспорта, рассказали в Минтрансе Новосибирской области.

С 5 по 15 ноября на сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги» проходит опрос, посвященный качеству общественного транспорта. Жителям различных городов, включая Новосибирск, предлагают оценить ряд параметров, касающихся общественного транспорта, включая пригородные электрички.

Опрос охватывает 30 вопросов, в которых граждан просят оценить ключевые параметры общественного транспорта. Среди них — интервал движения, скорость поездки, заполненность салона и доступность остановок. Также жители оценивают общее время работы транспорта, уровень информированности о расписании и маршрутах, чистоту салона и уровень шума. Дополнительные вопросы касаются состояния сидений и оборудования, освещения и температуры в салоне, планировки, стоимости проезда, форм оплаты и пунктуальности транспорта.

Новосибирцы регулярно жалуются на неудовлетворительное качество общественного транспорта. По словам жителей, автобусы часто не приходят вовремя, особенно вечером, когда их становится трудно дождаться. Кроме того, люди отмечают сильную загруженность транспорта — пассажирам приходится стоять в тесноте.

Условия в салонах также вызывают недовольство: летом — духота, а зимой — холод. Помимо этого, жители указывают на грязные салоны, особенно в межсезонье. В городе также нередки инциденты с общественным транспортом. Так, периодически с рельсов сходят трамваи, а в троллейбусах случаются электрические замыкания, из-за которых пассажиры и водители получают удары током.

Создатели опроса уверяют, что он должен помочь властям выявить основные проблемы и, возможно, принять меры для улучшения качества услуг.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Общественный транспорт#Опрос#Расписание#Минтранс#Качество обслуживания
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