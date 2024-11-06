Новосибирские власти запустили опрос о качестве общественного транспорта

Условия в салонах также вызывают недовольство: летом — духота, а зимой — холод. Помимо этого, жители указывают на грязные салоны, особенно в межсезонье. В городе также нередки инциденты с общественным транспортом. Так, периодически с рельсов сходят трамваи, а в троллейбусах случаются электрические замыкания, из-за которых пассажиры и водители получают удары током.