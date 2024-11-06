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Posted 6 ноября, 11:14

Published 6 ноября, 11:14

Modified 6 ноября, 11:16

Updated 6 ноября, 11:16

Деньги в рублях

Новосибирским бюджетникам подняли зарплату на рекордные 16%

6 ноября 2024, 11:14
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Деньги в рублях
Сотрудники государственных учреждений Новосибирской области будут получать повышенную зарплату — увеличение фонда оплаты труда составит рекордные 16,2%. Постановление о повышении зарплат подписал губернатор Андрей Травников 1 ноября.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Новосибирской области, руководители областных учреждений обязаны обеспечить повышение выплат сотрудникам с 1 ноября. Средства на индексацию были предусмотрены в региональном бюджете, а также в планах на 2025 и 2026 годы. Предварительные расчёты показали, что на эти цели выделено 528 миллионов рублей из городского бюджета.

На недавнем прямом эфире канала «ОТС» Андрей Травников отметил, что темпы индексации в последние два года стабильно превышают 10%, а на этот раз они побили рекорды: «Накопленный рост доходов по экономике за текущий год достиг 16,2%».

Повышение зарплат коснется работников, чьи оклады регулируются по областным стандартам, за исключением так называемых «указных» категорий — например, сотрудников сферы образования, чьи доходы корректируются по президентским указам.

Жителям Новосибирска не хватает крохотной зарплаты на жизнь
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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Губернатор#Индексация#Зарплата#Бюджетники
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