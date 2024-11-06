Новосибирским бюджетникам подняли зарплату на рекордные 16%

Posted 6 ноября, 11:14
Published 6 ноября, 11:14
Modified 6 ноября, 11:16
Updated 6 ноября, 11:16
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Новосибирской области, руководители областных учреждений обязаны обеспечить повышение выплат сотрудникам с 1 ноября. Средства на индексацию были предусмотрены в региональном бюджете, а также в планах на 2025 и 2026 годы. Предварительные расчёты показали, что на эти цели выделено 528 миллионов рублей из городского бюджета.
На недавнем прямом эфире канала «ОТС» Андрей Травников отметил, что темпы индексации в последние два года стабильно превышают 10%, а на этот раз они побили рекорды: «Накопленный рост доходов по экономике за текущий год достиг 16,2%».
Повышение зарплат коснется работников, чьи оклады регулируются по областным стандартам, за исключением так называемых «указных» категорий — например, сотрудников сферы образования, чьи доходы корректируются по президентским указам.