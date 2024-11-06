Новосибирским бюджетникам подняли зарплату на рекордные 16%

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Новосибирской области, руководители областных учреждений обязаны обеспечить повышение выплат сотрудникам с 1 ноября. Средства на индексацию были предусмотрены в региональном бюджете, а также в планах на 2025 и 2026 годы. Предварительные расчёты показали, что на эти цели выделено 528 миллионов рублей из городского бюджета.