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Posted 6 ноября, 03:20

Published 6 ноября, 03:20

Modified 6 ноября, 03:22

Updated 6 ноября, 03:22

Яиц стало меньше

Производить яйца и молоко стали меньше в Новосибирской области

6 ноября 2024, 03:20
Фото: 1MI. Яиц стало меньше
В Новосибирской области зафиксировано сниженное производство молока и яиц, о чем свидетельствуют данные Новосибирскстата.

В период с 2023 по 2024 год упало производство молока. Такие данные сравнивались в период с января по сентябрь. В текущем году было выпущено 95,8% данной продукции, а в прошлом году 99,1%.

Аналогичная ситуация и с яйцами. Если в прошлом году производилось 87,2%, то в этом году всего 85,5%. А вот мяса стало больше. В этом году выпущено 103,5%, а в прошлом — 87,6%. Причем яйца из Новосибирска оказались самыми дорогими в Сибири.

Если сравнивать не в процентном соотношении, а с реальными цифрами, то молока было произведено 660,1 тысяч тонн, яиц 692,7 млн штук, а мяса 163,9 тысяч тонн.

Фото: Новосибирскстат
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Продукты#Молоко#Производство#Яйца#Мясо
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