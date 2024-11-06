Производить яйца и молоко стали меньше в Новосибирской области

Posted 6 ноября, 03:20
Published 6 ноября, 03:20
Modified 6 ноября, 03:22
Updated 6 ноября, 03:22
В период с 2023 по 2024 год упало производство молока. Такие данные сравнивались в период с января по сентябрь. В текущем году было выпущено 95,8% данной продукции, а в прошлом году 99,1%.
Аналогичная ситуация и с яйцами. Если в прошлом году производилось 87,2%, то в этом году всего 85,5%. А вот мяса стало больше. В этом году выпущено 103,5%, а в прошлом — 87,6%. Причем яйца из Новосибирска оказались самыми дорогими в Сибири.
Если сравнивать не в процентном соотношении, а с реальными цифрами, то молока было произведено 660,1 тысяч тонн, яиц 692,7 млн штук, а мяса 163,9 тысяч тонн.