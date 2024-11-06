Производить яйца и молоко стали меньше в Новосибирской области

Аналогичная ситуация и с яйцами. Если в прошлом году производилось 87,2%, то в этом году всего 85,5%. А вот мяса стало больше. В этом году выпущено 103,5%, а в прошлом — 87,6%. Причем яйца из Новосибирска оказались самыми дорогими в Сибири.