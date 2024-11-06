Рецепт маринованного лука меньше чем за час

Маринованный лук популярен как дополнение к шашлыку из мяса, гарнирам и вторым блюдам. Это пикантная закуска отличается от всех остальных тем, что готовится максимально просто и быстро, а его готовность удивляет — надо подождать всего лишь один час!

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