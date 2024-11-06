Рецепт маринованного лука меньше чем за час

Posted 6 ноября, 01:22
Published 6 ноября, 01:22
Modified 6 ноября, 01:24
Updated 6 ноября, 01:24
Чтобы замариновать лук нам понадобиться сам лук, уксус и специи. Сделать это блюдо можно за день до застолья, а если случайно забыли про него — всего за час до прихода гостей.
Как готовить:
Мелко нарежьте лук, сложите его в стеклянную банку. Поставьте кастрюлю с водой на плиту и нагрейте. Добавьте туда сахар и растопите, помешивая, после чего внесите уксус, перец и соль.
После закипания залейте жидкостью лук и оставьте его на час для маринования. По истечении времени его можно подавать на стол и хранить в холодильнике.
Совет!
Чтобы лук приобрел аппетитный розовый цвет, добавьте в банку половинку очищенной и порезанной на крупные куски свеклы.