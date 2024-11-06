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Posted 6 ноября, 01:22

Published 6 ноября, 01:22

Modified 6 ноября, 01:24

Updated 6 ноября, 01:24

Маринованный лук — быстрый рецепт закуски

Рецепт маринованного лука меньше чем за час

6 ноября 2024, 01:22
Фото: www.hurriyet.com.. Маринованный лук — быстрый рецепт закуски
Маринованный лук популярен как дополнение к шашлыку из мяса, гарнирам и вторым блюдам. Это пикантная закуска отличается от всех остальных тем, что готовится максимально просто и быстро, а его готовность удивляет — надо подождать всего лишь один час!

Чтобы замариновать лук нам понадобиться сам лук, уксус и специи. Сделать это блюдо можно за день до застолья, а если случайно забыли про него — всего за час до прихода гостей.

Маринованный лук в уксусе

Ингредиенты:

  • 2 луковицы
  • 1,5 столовые ложки сахара
  • 1 стакан воды
  • 1 стакан яблочного уксуса (4-6%)
  • 2 чайные ложки соли
  • 1 чайная ложка черного перца

Как готовить:

Мелко нарежьте лук, сложите его в стеклянную банку. Поставьте кастрюлю с водой на плиту и нагрейте. Добавьте туда сахар и растопите, помешивая, после чего внесите уксус, перец и соль.

После закипания залейте жидкостью лук и оставьте его на час для маринования. По истечении времени его можно подавать на стол и хранить в холодильнике.

Совет!

Чтобы лук приобрел аппетитный розовый цвет, добавьте в банку половинку очищенной и порезанной на крупные куски свеклы.

Ранее мы рассказывали, какой чай избавит от частых встреч с докторами.

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