Союзмолоко: цены на сливочное масло вырастут в пределах инфляции

Posted 6 ноября, 11:30
Published 6 ноября, 11:30
Modified 6 ноября, 11:32
Updated 6 ноября, 11:32
Белов отметил, что себестоимость масла за год увеличилась на 19% — это связано с ростом цен на сырое молоко и другими расходами, включая оплату труда, электроэнергию и логистику. Так, за последний год цены на сырое молоко выросли на 21,8%, а зарплаты в молочной отрасли поднялись более чем на 40% за два года. В дополнение к этому ключевая ставка также оказала давление на конечные затраты производства. Тем не менее, Союзмолоко прогнозирует, что в ближайшие месяцы стоимость масла не будет расти быстрее инфляции.
Объем производства сливочного масла в России в 2024 году сохранится на уровне прошлого года — ожидается выпуск более 350 тысяч тонн. При этом производство сливок выросло на 18%. К концу года импорт масла в страну увеличится на 15-20%. По-прежнему основным поставщиком продукта остается Белоруссия, обеспечивающая более 90% импорта. Также в этом году начались поставки масла из Киргизии, Азербайджана, Индии и Ирана.
В Союзмолоко подчеркнули, что усилия по контролю цен на масло, а также наращивание внутреннего производства, позволят удержать стабильность на рынке молочной продукции.