Союзмолоко: цены на сливочное масло вырастут в пределах инфляции

Белов отметил, что себестоимость масла за год увеличилась на 19% — это связано с ростом цен на сырое молоко и другими расходами, включая оплату труда, электроэнергию и логистику. Так, за последний год цены на сырое молоко выросли на 21,8%, а зарплаты в молочной отрасли поднялись более чем на 40% за два года. В дополнение к этому ключевая ставка также оказала давление на конечные затраты производства. Тем не менее, Союзмолоко прогнозирует, что в ближайшие месяцы стоимость масла не будет расти быстрее инфляции.