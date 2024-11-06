atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 11:30

Published 6 ноября, 11:30

Modified 6 ноября, 11:32

Updated 6 ноября, 11:32

Масло в магазине

Союзмолоко: цены на сливочное масло вырастут в пределах инфляции

6 ноября 2024, 11:30
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Масло в магазине

Прогноз на рост цен на молоко и масло сделали в Новосибирской области

В России цены на сливочное масло, несмотря на подорожание себестоимости, останутся в рамках инфляции. Об этом сообщил генеральный директор Союза производителей молока Артем Белов, выступая на VII Новосибирском агропродовольственном форуме.

Белов отметил, что себестоимость масла за год увеличилась на 19% — это связано с ростом цен на сырое молоко и другими расходами, включая оплату труда, электроэнергию и логистику. Так, за последний год цены на сырое молоко выросли на 21,8%, а зарплаты в молочной отрасли поднялись более чем на 40% за два года. В дополнение к этому ключевая ставка также оказала давление на конечные затраты производства. Тем не менее, Союзмолоко прогнозирует, что в ближайшие месяцы стоимость масла не будет расти быстрее инфляции.

Объем производства сливочного масла в России в 2024 году сохранится на уровне прошлого года — ожидается выпуск более 350 тысяч тонн. При этом производство сливок выросло на 18%. К концу года импорт масла в страну увеличится на 15-20%. По-прежнему основным поставщиком продукта остается Белоруссия, обеспечивающая более 90% импорта. Также в этом году начались поставки масла из Киргизии, Азербайджана, Индии и Ирана.

В Союзмолоко подчеркнули, что усилия по контролю цен на масло, а также наращивание внутреннего производства, позволят удержать стабильность на рынке молочной продукции.

Резкий рост стоимости сливочного масла — смотрим на ценники в магазинах Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Производить яйца и молоко стали меньше в Новосибирской областиМолока не будет? Коровы вымирают в Новосибирской областиВ Новосибирске из магазинов исчезает молоко и молочная продукция — правда или фейк
#Алина Гурицкая#Экономика#Россия#Инфляция#Молоко#Производство#Масло
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика