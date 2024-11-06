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Posted 6 ноября, 06:27

Published 6 ноября, 06:27

Modified 6 ноября, 06:29

Updated 6 ноября, 06:29

В Новосибирске елочные базары откроют с 1 декабря

Стало известно, когда и где можно купить живую елку к Новому году

6 ноября 2024, 06:27

В Новосибирске елочные базары откроют с 1 декабря

С 1 декабря в Новосибирске начнут работу елочные базары, где жители города смогут приобрести живые ели для празднования Нового года. Как сообщили в мэрии, для торговли новогодними деревьями выделено 35 площадок, расположенных на правом и левом берегах города.

Площадки для продажи хвойных деревьев будут работать как на правом, так и на левом берегу Новосибирска. К числу популярных мест, где будут открыты елочные базары, относятся:

Елочные базары будут располагаться на муниципальной земле, а также на участках, собственность на которые не разграничена. Помимо муниципальных точек, продавцы могут разместиться на частных территориях.

Из-за роста затрат на транспортировку и уход за деревьями цена на хвойные деревья в этом году может увеличиться на 10-20%. Тем не менее, дефицита новогодних елок в городе не ожидается, и все желающие смогут купить дерево к празднику.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Цены#Торговля#Новый год#Елка#Базар
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