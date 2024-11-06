Стало известно, когда и где можно купить живую елку к Новому году

Posted 6 ноября, 06:27
Published 6 ноября, 06:27
Modified 6 ноября, 06:29
Updated 6 ноября, 06:29
Площадки для продажи хвойных деревьев будут работать как на правом, так и на левом берегу Новосибирска. К числу популярных мест, где будут открыты елочные базары, относятся:
Елочные базары будут располагаться на муниципальной земле, а также на участках, собственность на которые не разграничена. Помимо муниципальных точек, продавцы могут разместиться на частных территориях.
Из-за роста затрат на транспортировку и уход за деревьями цена на хвойные деревья в этом году может увеличиться на 10-20%. Тем не менее, дефицита новогодних елок в городе не ожидается, и все желающие смогут купить дерево к празднику.