Стало известно, почему отсутствует Указ о завершении мобилизации в России

Posted 6 ноября, 02:35
Published 6 ноября, 02:35
Modified 6 ноября, 02:36
Updated 6 ноября, 02:36
Президент не подписал Указ об окончании частичной мобилизации на СВО. Она проходила два года назад. Как оказалось, необходимости в документе просто нет.
Военный юрист Ярослав Волков рассказал, что в законе нет понятия как демобилизация. Этот процесс называют увольнение со службы. Окончание мобилизации не предусмотрено какими-либо документами, пишет Сиб.фм.
После ее завершения, контрактникам разрешают увольняться, но действующий Указ о частичной мобилизации делать это пока запрещает. Задачи спецоперации, куда набирали 300 тысяч мобилизованных, в настоящий момент еще не решены.
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