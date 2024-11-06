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Posted 6 ноября, 02:35

Published 6 ноября, 02:35

Modified 6 ноября, 02:36

Updated 6 ноября, 02:36

Окончание мобилизации пока не предусмотрено

Стало известно, почему отсутствует Указ о завершении мобилизации в России

6 ноября 2024, 02:35
Фото: Изображение Midjourney. Окончание мобилизации пока не предусмотрено

Новосибирцам рассказали, почему отсутствует Указ о завершении мобилизации

Эксперт из Новосибирска объяснил отсутствие Указа о завершении мобилизации.

Президент не подписал Указ об окончании частичной мобилизации на СВО. Она проходила два года назад. Как оказалось, необходимости в документе просто нет.

Военный юрист Ярослав Волков рассказал, что в законе нет понятия как демобилизация. Этот процесс называют увольнение со службы. Окончание мобилизации не предусмотрено какими-либо документами, пишет Сиб.фм.

После ее завершения, контрактникам разрешают увольняться, но действующий Указ о частичной мобилизации делать это пока запрещает. Задачи спецоперации, куда набирали 300 тысяч мобилизованных, в настоящий момент еще не решены.

Ранее стало известно, где новосибирцам прятаться, если начнется война.

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