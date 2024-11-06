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Posted 6 ноября, 05:14

Published 6 ноября, 05:14

Modified 6 ноября, 05:18

Updated 6 ноября, 05:18

Актеры не ладят

Сын Павла Прилучного отписался от матери в соцсетях после скандала

6 ноября 2024, 05:14
Фото: соцсети. Актеры не ладят

Сын новосибирского актера Прилучного отписался от матери в соцсетях

Сын звездных родителей Агаты Муцениеце и новосибирца Павла Прилучного решил отписаться от матери, в соцсетях.

Скандал у бывших супругов не утихает до сих пор. Агата и Павел развелись четыре года назад и страсти в их отношениях продолжаются. Сейчас они делят детей в суде.

Старшего сына Тимофея актер забрал к себе еще летом. Мальчик не желает общаться с матерью и хочет жить с отцом. На время разбирательств суд решил, что ребенок должен жить с мамой, однако Муцениеце не видела его до сих пор.

Она всячески показывает в соцсетях, как тоскует по сыну. Накануне Тимофей отписался от Агаты в соцсетях. Поклонники не поверили, что мальчик это сделал сам. Они винят новую жену новосибирца Зепюр Брутян. Примечательно, что в этот день у Павла был день рождения и отписка от матери для нее станет ударом.

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