Сын Павла Прилучного отписался от матери в соцсетях после скандала

Posted 6 ноября, 05:14
Published 6 ноября, 05:14
Modified 6 ноября, 05:18
Updated 6 ноября, 05:18
Скандал у бывших супругов не утихает до сих пор. Агата и Павел развелись четыре года назад и страсти в их отношениях продолжаются. Сейчас они делят детей в суде.
Старшего сына Тимофея актер забрал к себе еще летом. Мальчик не желает общаться с матерью и хочет жить с отцом. На время разбирательств суд решил, что ребенок должен жить с мамой, однако Муцениеце не видела его до сих пор.
Она всячески показывает в соцсетях, как тоскует по сыну. Накануне Тимофей отписался от Агаты в соцсетях. Поклонники не поверили, что мальчик это сделал сам. Они винят новую жену новосибирца Зепюр Брутян. Примечательно, что в этот день у Павла был день рождения и отписка от матери для нее станет ударом.