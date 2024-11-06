Сын Павла Прилучного отписался от матери в соцсетях после скандала

Она всячески показывает в соцсетях, как тоскует по сыну. Накануне Тимофей отписался от Агаты в соцсетях. Поклонники не поверили, что мальчик это сделал сам. Они винят новую жену новосибирца Зепюр Брутян. Примечательно, что в этот день у Павла был день рождения и отписка от матери для нее станет ударом.