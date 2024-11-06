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Posted 6 ноября, 06:01

Published 6 ноября, 06:01

Modified 6 ноября, 06:03

Updated 6 ноября, 06:03

Мужчина погиб

Тело рыбака искали семь часов в Новосибирской области

6 ноября 2024, 06:01
Фото: 1MI. Мужчина погиб
О гибели рыбака сообщила аварийно-спасательная служба, которая вытащила тело жителя Новосибирской области.

Все произошло в ночь на 6 ноября в Барабинском районе. Рыбак решил забрать сети с выловленной рыбой вблизи Белово. Он уплыл на резиновой лодке.

К вечеру его не дождались дома. На место вызвали спасателей. Мужчину нашли на акватории спустя семь часов. Новосибирец, которому 66 лет, погиб. Его тело передали полиции.

Другие рыбаки ушли рыбачить в шторм. Их лодку качало и в итоге перевернуло. Один мужчина утонул, второй чудом доплыл до берега.

Фото: Аварийно-спасательная служба НСО (16+)
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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Рыбалка#Рыбак#Гибель#Барабинск#18+
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