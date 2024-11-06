Тело рыбака искали семь часов в Новосибирской области

Posted 6 ноября, 06:01
Published 6 ноября, 06:01
Modified 6 ноября, 06:03
Updated 6 ноября, 06:03
Все произошло в ночь на 6 ноября в Барабинском районе. Рыбак решил забрать сети с выловленной рыбой вблизи Белово. Он уплыл на резиновой лодке.
К вечеру его не дождались дома. На место вызвали спасателей. Мужчину нашли на акватории спустя семь часов. Новосибирец, которому 66 лет, погиб. Его тело передали полиции.
Другие рыбаки ушли рыбачить в шторм. Их лодку качало и в итоге перевернуло. Один мужчина утонул, второй чудом доплыл до берега.