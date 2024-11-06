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Posted 6 ноября, 20:40

Published 6 ноября, 20:40

Modified 6 ноября, 20:40

Updated 6 ноября, 20:40

ТОП-10 полезных органайзеров и гаджетов для кухни

ТОП-10 полезных органайзеров и гаджетов для кухни

6 ноября 2024, 20:40
Фото: Изображение Midjourney. ТОП-10 полезных органайзеров и гаджетов для кухни
Если ваша кухня чаще ассоциируется с беспорядком, пора идти в магазин и покупать умные системы хранения кухонной утвари.

Большое количество посуды и приспособлений для готовки не только радуют хозяйку облегчением быта, но и создают ворох проблем — как же хранить это добро? Многочисленные ситечки, баночки, половники, кружки и доски требуют не просто места в шкафу, а удобного и функционального хранения. Давайте разберемся, какие задумки для кухни действительно помогают.

1. Органайзер для рулонов

Органайзер для рулоновОрганайзер для рулонов
Органайзер для рулонов. Фото: aliexpress

Такие удобные крепления можно использовать на внутренней поверхности дверцы шкафа. Держатель приспособлен как для рулона пакета, так и для фольги, бумаги для выпечки и пищевой пленки.

2. Подвесной органайзер для разделочных досок

Подвесной органайзер для разделочных досокПодвесной органайзер для разделочных досок
Подвесной органайзер для разделочных досок. Фото: aliexpress

В большинстве своем разделочные доски на кухне хранятся в хаотичном порядке. Чтобы эти предметы выглядели красиво и при этом не теряли своей доступности, можно использовать подвесной органайзер, не занимающий лишнего пространства. Просто прикрепите его к верхнему кухонному шкафчику над рабочей зоной и сложите в него все самые часто используемые доски.

3. Многофункциональный органайзер

Многофункциональный органайзерМногофункциональный органайзер
Многофункциональный органайзер. Фото: aliexpress

На основе предыдущей модели создан более функциональный подвес, который помимо разделочной доски может вмещать в себя кухонное полотенце, кружки и приборы для приготовления еды.

4. Стеллаж для моющих средств

Стеллаж для моющих средствСтеллаж для моющих средств
Стеллаж для моющих средств. Фото: aliexpress

Несомненно, что место под кухонной мойкой часто превращается в склад лишних вещей. Это пространство требует частых визитов для наведения порядка. Чтобы было проще можно воспользоваться специальной подставкой, в которую поместятся все баночки, губки, тряпки и моющие средства, не давая шансов для хаоса.

5. Держатель для крышек

Держатель для крышекДержатель для крышек
Держатель для крышек. Фото: aliexpress

Высота кухонных шкафчиков не всегда располагает для того, чтобы размещать в них кастрюли с крышками в виде пирамидки. Если вам нужно более компактное хранение, снимите крышки и повесьте их в специальный органайзер, который можно разместить на дверце шкафа.

6. Подвесная корзина

Подвесная корзинаПодвесная корзина
Подвесная корзина. Фото: aliexpress

Еще один подвесной органайзер для верхних шкафов, который может служить чем угодно: полкой для полотенец, поварских книг, рулонов фольги, пакетов и т. д. Помимо этого, такую корзину можно использовать внутри шкафа, прикрепив к полке. Это позволит использовать верхнее пустующее пространство более функционально.

7. Держатель для рулона бумажных полотенец

Держатель для рулона бумажных полотенецДержатель для рулона бумажных полотенец
Держатель для рулона бумажных полотенец. Фото: aliexpress

Признавайтесь, бумажные полотенца хранятся где попало? Наверняка этот важный помощник на кухне не раз искал свое место, начиная от подоконника и заканчивая ящиком стола. Однако пришла пора дать ему постоянное место хранения и повесить держатель именно в том месте, где он чаще всего пригождается.

8. Органайзер для соусов, масла и приправ

Органайзер для соусов, масла и приправОрганайзер для соусов, масла и приправ
Органайзер для соусов, масла и приправ. Фото: aliexpress

Такой коллекции может позавидовать самый именитый повар! Если вы любите готовить и мечтаете иметь под рукой все необходимое, пора задуматься о специальном приспособлении, которое удовлетворит все потребности мастер-шефа. Данный органайзер лучше всего вешать справа или слева от плиты, чтобы огонь и жар не портили как саму приставку, так и содержимое — масла, соусы и приправы.

9. Ящик на полозьях

Ящик на полозьяхЯщик на полозьях
Ящик на полозьях. Фото: aliexpress

Совсем новое приспособление, которое успело завоевать популярность и любовь всех хозяек невысоких кухонных шкафов. Этот ящик выдвигается на полозьях, подобных конструкции для комода, что позволяет не залазить глубоко в шкаф в поиске необходимой банки, а получить это легким доступом — выдвинув лоток.

10. Держатель столовых приборов

Держатель столовых приборовДержатель столовых приборов
Держатель столовых приборов. Фото: aliexpress

Согласитесь, ложки и вилки редко доходят до своего лотка в ящике — их сначала моют, потом сушат и только потом уже убирают. Гораздо легче организовать возле мойки специальный отсек для сушки и хранения столовых приборов. Это не только экономит время, но и стильно выглядит.

Совет от эксперта по организации хранения на кухне

Тереза Диннин, основательница и владелица Lifestyled, рассказала Forbes о некоторых ключевых моментах на пути к идеальному порядку на кухе. Помимо покупки органайзеров, которые помогают избавиться от захламления, эксперт советует регулярно перебирать содержимое шкафов.

Также старайтесь выделить в шкафах зоны, которые будут отвечать за соседство: тарелки с тарелками, крупы с крупами. Если речь идет о продуктах, то избегайте заводские упаковки и лучше сразу расфасовывайте их по специальным банкам и контейнерам. Во-первых, при таком хранении они не рассыпаются, во-вторых это выглядит стильно и функционально. Последним советом станет использование разделителей внутри ящиков, которые отсортируют приборы по категориям.

Ранее мы рассказывали, какие достоинства и недостатки были выявлены у самых покупаемых ручных швабр.

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