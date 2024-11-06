ТОП-10 полезных органайзеров и гаджетов для кухни

Posted 6 ноября, 20:40
Published 6 ноября, 20:40
Modified 6 ноября, 20:40
Updated 6 ноября, 20:40
Большое количество посуды и приспособлений для готовки не только радуют хозяйку облегчением быта, но и создают ворох проблем — как же хранить это добро? Многочисленные ситечки, баночки, половники, кружки и доски требуют не просто места в шкафу, а удобного и функционального хранения. Давайте разберемся, какие задумки для кухни действительно помогают.
Такие удобные крепления можно использовать на внутренней поверхности дверцы шкафа. Держатель приспособлен как для рулона пакета, так и для фольги, бумаги для выпечки и пищевой пленки.
В большинстве своем разделочные доски на кухне хранятся в хаотичном порядке. Чтобы эти предметы выглядели красиво и при этом не теряли своей доступности, можно использовать подвесной органайзер, не занимающий лишнего пространства. Просто прикрепите его к верхнему кухонному шкафчику над рабочей зоной и сложите в него все самые часто используемые доски.
На основе предыдущей модели создан более функциональный подвес, который помимо разделочной доски может вмещать в себя кухонное полотенце, кружки и приборы для приготовления еды.
Несомненно, что место под кухонной мойкой часто превращается в склад лишних вещей. Это пространство требует частых визитов для наведения порядка. Чтобы было проще можно воспользоваться специальной подставкой, в которую поместятся все баночки, губки, тряпки и моющие средства, не давая шансов для хаоса.
Высота кухонных шкафчиков не всегда располагает для того, чтобы размещать в них кастрюли с крышками в виде пирамидки. Если вам нужно более компактное хранение, снимите крышки и повесьте их в специальный органайзер, который можно разместить на дверце шкафа.
Еще один подвесной органайзер для верхних шкафов, который может служить чем угодно: полкой для полотенец, поварских книг, рулонов фольги, пакетов и т. д. Помимо этого, такую корзину можно использовать внутри шкафа, прикрепив к полке. Это позволит использовать верхнее пустующее пространство более функционально.
Признавайтесь, бумажные полотенца хранятся где попало? Наверняка этот важный помощник на кухне не раз искал свое место, начиная от подоконника и заканчивая ящиком стола. Однако пришла пора дать ему постоянное место хранения и повесить держатель именно в том месте, где он чаще всего пригождается.
Такой коллекции может позавидовать самый именитый повар! Если вы любите готовить и мечтаете иметь под рукой все необходимое, пора задуматься о специальном приспособлении, которое удовлетворит все потребности мастер-шефа. Данный органайзер лучше всего вешать справа или слева от плиты, чтобы огонь и жар не портили как саму приставку, так и содержимое — масла, соусы и приправы.
Совсем новое приспособление, которое успело завоевать популярность и любовь всех хозяек невысоких кухонных шкафов. Этот ящик выдвигается на полозьях, подобных конструкции для комода, что позволяет не залазить глубоко в шкаф в поиске необходимой банки, а получить это легким доступом — выдвинув лоток.
Согласитесь, ложки и вилки редко доходят до своего лотка в ящике — их сначала моют, потом сушат и только потом уже убирают. Гораздо легче организовать возле мойки специальный отсек для сушки и хранения столовых приборов. Это не только экономит время, но и стильно выглядит.
Тереза Диннин, основательница и владелица Lifestyled, рассказала Forbes о некоторых ключевых моментах на пути к идеальному порядку на кухе. Помимо покупки органайзеров, которые помогают избавиться от захламления, эксперт советует регулярно перебирать содержимое шкафов.
Также старайтесь выделить в шкафах зоны, которые будут отвечать за соседство: тарелки с тарелками, крупы с крупами. Если речь идет о продуктах, то избегайте заводские упаковки и лучше сразу расфасовывайте их по специальным банкам и контейнерам. Во-первых, при таком хранении они не рассыпаются, во-вторых это выглядит стильно и функционально. Последним советом станет использование разделителей внутри ящиков, которые отсортируют приборы по категориям.
Ранее мы рассказывали, какие достоинства и недостатки были выявлены у самых покупаемых ручных швабр.