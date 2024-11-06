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Posted 6 ноября, 10:16

Published 6 ноября, 10:16

Modified 6 ноября, 10:18

Updated 6 ноября, 10:18

Метро стоит миллиарды

В 100 млрд рублей обойдется продлении метро в Новосибирске

6 ноября 2024, 10:16
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Метро стоит миллиарды
В Новосибирске подсчитали, во сколько обойдется продление станций метрополитена: о чем проинформировали в муниципалитете.

Схема метро подразумевает возведение пяти новых станций. План развития подземки рассчитан до 2030 года.

Продлить метро собираются на двух линиях: Дзержинской и Ленинской. В первом случае ст. станет больше от «Золотой Нивы» до «Гусинобродской» и «Молодежной», а во втором случае от ст. «Площадь Маркса» до «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Кроме того, в планах продление от ст. «Заельцовская» до ст. «Северная».

Предварительная стоимость такого масштабного проекта — 100 миллиардов руб., узнал НГС. В план еще могут внести корректировки. Эта сумма рассчитана по ценовой политики 2024 года. Стоимость проезда в метрополитене могут поднять в 2024 году.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Строительство#Новосибирское метро
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