В 100 млрд рублей обойдется продлении метро в Новосибирске

Продлить метро собираются на двух линиях: Дзержинской и Ленинской. В первом случае ст. станет больше от «Золотой Нивы» до «Гусинобродской» и «Молодежной», а во втором случае от ст. «Площадь Маркса» до «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Кроме того, в планах продление от ст. «Заельцовская» до ст. «Северная».