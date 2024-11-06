В Новосибирске нашли предприятия, загрязняющие воздух

Posted 6 ноября, 04:14
Published 6 ноября, 04:14
Modified 6 ноября, 04:16
Updated 6 ноября, 04:16
За 10 месяцев 2024 года Росприроднадзор провел несколько внеплановых проверок на предприятиях, которые загрязняют окружающую среду. Всего найдено 19 нарушений.
В 2023 году такие проверки тоже проводились. Тогда выявленных проблем было больше — 41, пишет КП-Новосибирск. Больше всего нарушений оказались связаны с охраной воздуха, а также водных объектов.
Ранее сотни нарушений нашли в благоустройстве города. Также выяснилось, что больше половину остановок для транспорта не соответствуют нормам.