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Posted 6 ноября, 04:14

Published 6 ноября, 04:14

Modified 6 ноября, 04:16

Updated 6 ноября, 04:16

Воздух грязный

В Новосибирске нашли предприятия, загрязняющие воздух

6 ноября 2024, 04:14
Фото: 1MI. Воздух грязный
В Новосибирске в ходе проверки Росприроднадзора были найдены предприятия, которые портят воздух, сообщили в ведомстве.

За 10 месяцев 2024 года Росприроднадзор провел несколько внеплановых проверок на предприятиях, которые загрязняют окружающую среду. Всего найдено 19 нарушений.

В 2023 году такие проверки тоже проводились. Тогда выявленных проблем было больше — 41, пишет КП-Новосибирск. Больше всего нарушений оказались связаны с охраной воздуха, а также водных объектов.

Ранее сотни нарушений нашли в благоустройстве города. Также выяснилось, что больше половину остановок для транспорта не соответствуют нормам.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Прокуратура#Проверка#Нарушения
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