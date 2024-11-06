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Posted 6 ноября, 03:00

Published 6 ноября, 03:00

Modified 6 ноября, 03:02

Updated 6 ноября, 03:02

Водителям фур готовы платить достойную зарплату

В Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые профессии

6 ноября 2024, 03:00
Фото: 1MI. Водителям фур готовы платить достойную зарплату
Стали известны самые прибыльные вакансии, за которые предлагают хорошую зарплату, что выяснил сервис по поиску работы.

В топ-3 высокооплачиваемых вакансий входят разные профессии. Больше всего в ноябре готовы платить дальнобойщикам. Водить крупногабаритную машину весьма прибыльно. Работодатель готов платить до 163 тысяч рублей каждый месяц.

Чуть меньше зарплата у плиточников, узнал HeadHunter. В среднем, такому специалисту готовы платить 134 тысячи рублей.

Еще одной прибыльной профессией стал фасадчик. Ежемесячно ему готовы платить до 131 тысячи в месяц. Тем временем в октябре предлагали самые странные вакансии.

Раскрыты вакансии с зарплатой от 150 тысяч в Новосибирске — кому платят больше всего
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Работа#Зарплата#Вакансии#Профессии
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