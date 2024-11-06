В Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые профессии

Posted 6 ноября, 03:00
Published 6 ноября, 03:00
Modified 6 ноября, 03:02
Updated 6 ноября, 03:02
В топ-3 высокооплачиваемых вакансий входят разные профессии. Больше всего в ноябре готовы платить дальнобойщикам. Водить крупногабаритную машину весьма прибыльно. Работодатель готов платить до 163 тысяч рублей каждый месяц.
Чуть меньше зарплата у плиточников, узнал HeadHunter. В среднем, такому специалисту готовы платить 134 тысячи рублей.
Еще одной прибыльной профессией стал фасадчик. Ежемесячно ему готовы платить до 131 тысячи в месяц. Тем временем в октябре предлагали самые странные вакансии.