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Posted 6 ноября, 03:44

Published 6 ноября, 03:44

Modified 6 ноября, 03:46

Updated 6 ноября, 03:46

Парковка станет платной

В Новосибирске парковку в центре города сделают платной

6 ноября 2024, 03:44
Фото: 1MI. Парковка станет платной
В Новосибирске хотят сделать новые дополнительные места для парковки: этот вопрос обсудили на совещании в мэрии с транспортным департаментом.

Расширить платное парковочное пространство намерены чиновники. Речь идет об узком Красном проспекте, а также улице Ленина и Серебренниковская.

Сделать допместа для машин планируют в 2025 году. Это поможет не оставлять свои автомобили на газонах и детских площадках.

Места сделают платными. Как уточнили в мэрии, наживаться на водителях финансово никто не собирается, пишет Infopro54. Оплата будет как минимум мотивировать людей не оставлять машины на весь день, не давая возможности припарковаться другим.

Днем ранее стало известно, что в городе ограничили проезд большегрузов и парковку.

Парковку автомобилей запретят в двух районах Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Парковка#Инфраструктура
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