В Новосибирске парковку в центре города сделают платной

Posted 6 ноября, 03:44
Published 6 ноября, 03:44
Modified 6 ноября, 03:46
Updated 6 ноября, 03:46
Расширить платное парковочное пространство намерены чиновники. Речь идет об узком Красном проспекте, а также улице Ленина и Серебренниковская.
Сделать допместа для машин планируют в 2025 году. Это поможет не оставлять свои автомобили на газонах и детских площадках.
Места сделают платными. Как уточнили в мэрии, наживаться на водителях финансово никто не собирается, пишет Infopro54. Оплата будет как минимум мотивировать людей не оставлять машины на весь день, не давая возможности припарковаться другим.
Днем ранее стало известно, что в городе ограничили проезд большегрузов и парковку.