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Posted 6 ноября, 03:44

Published 6 ноября, 03:44

Modified 6 ноября, 03:46

Updated 6 ноября, 03:46

Ранее здесь располагался старейший городской дом культуры

В Новосибирске представили проект сквера на месте снесенного ДК Клары Цеткин

6 ноября 2024, 03:44
Фото: green-novosibirsk.ru. Ранее здесь располагался старейший городской дом культуры
Горожане уже высказывают претензии к документу, следует из материалов сайта «Зеленый Новосибирск».

На муниципальном портале «Зеленый Новосибирск» обнародован дизайн-проект зоны отдыха, которую планируют создать во дворе дома № 17 по улице Котовского. Участок площадью 5 тысяч квадратных метров принадлежит «Горзеленхозу», сквер займет немногим меньше половины его площади.

Предполагается проложить дорожки, вымощенные плиткой, установить лавочки и урны, разбить цветник и оборудовать спортивную площадку. Проектом предусмотрена высадка сирени, дёрена белого и кленов Гиннала.

Горожанам предлагают оставлять свои комментарии к проекту. И первое, что бросается в глава — отсутствие в сквере освещения. Есть у новосибирцев и другие замечания.

В сквере не предусмотрено освещениеВ сквере не предусмотрено освещение
В сквере не предусмотрено освещение. Фото: green-novosibirsk.ru
«Помойка для жильцов домов будет граничить со спортплощадкой. Отсутствие забора ограничивающего проход к дворовой территории. Безопасность жильцов не учтена. Как и существующие парковки машин. Если парковки приспособлены под сквер, то неизбежно машины под окна переедут, что жителям нижних этажей крайне не нужно», — комментирует Дмитрий.

Своем мнением можно поделиться до 12 ноября.

На площадке, где планируется благоустройство, ранее находилось здание, построенное в 30-х годах прошлого века для размещения фабрики-кухни соцгорода завода «Сибкомбайн». Но горожанам оно было известно, как дом культуры имени Клары Цеткин, одно из крупнейших учреждений культуры Левобережья.

Здание было признано авариным в 2008 году, долгое время в мэрии говорили о его реконструкции, но в итоге постройку снесли в начале 2024 года.

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